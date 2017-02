Las rebajas están de saldo

Si la tercera parte del año se está en periodo de rebajas, no parece que salgan las cuentas de los comerciantes. A falta de algo más de una semana para que finalicen oficialmente los primeros descuentos del año, el balance deja atrás esas primeras impresiones que apuntaban a un posible aumento en las ventas del 5% respecto al año pasado. "El efecto se diluye porque estar dos meses de rebajas no tiene sentido y además se piden todos los efectos que pudiera haber buenos". Lo piensa el secretario del Centro Comercial abierto Calles del Centro, Daniel Caldentey, porque el inicio de ese período de bajos precios ya se adelanta incluso al mes de noviembre gracias a continuos descuentos y promociones que se suceden a lo largo de todo el año, a la irrupción de nuevos fenómenos importados como son el Black Friday y el Cibermonday, que ya arrasaron en ventas hace un año, y al auge de las cadenas low cost, que parece que han llegado para quedarse en Huelva, aunque sea de forma intermitente.

Hablar de descuentos antes del 7 de enero ya no es algo extraordinario en las grandes cadenas y este año tampoco lo fue para los comercios tradicionales del sector del textil, que optaron por adelantar las rebajas al 2 de enero. El otoño empezó mal en las ventas del comercio minorista por culpa de una temporada demasiado cálida y se quisieron recuperar con la Navidad las ventas perdidas, pero tampoco fue muy bien. Se esperaba que en la primera semana del año el consumo por antonomasia equilibrara la caja de los comercios, que preveían cerrar estas primeras rebajas con una facturación un 10% mayor que la de hace un año.

Pero no ha sido así. La ventas se han igualado prácticamente a las de 2016 y desde la patronal del comercio se entiende que "no tiene sentido" que haya dos meses de rebajas; la propia dinámica del consumo de los onubenses parece que les da la razón. La misma dinámica que sigue poniendo a la cabeza de las ventas el textil y el calzado (puntas de lanza para estos períodos), seguido del equipamiento del hogar, que empieza a subsistir tras una fuerte crisis, y las nuevas tecnologías, que están en auge gracias a las tendencias de la sociedad y la fuerte inclusión de las redes sociales en el día a día.

Hasta hace unos años, el volumen de venta en este período representaba la tercera parte de la facturación anual y ahora no supera el 15%. Y en eso mucho ha tenido que ver la liberalización de la fecha de las rebajas (desde 2012).

"Ya nada tiene que ver con el origen de este período", sostiene Caldentey, que admite que es una "herramienta" muy "válida", pero que para que siga siéndolo hay que "saber manejarla. Surgió en la década de los cuarenta, con un objetivo que parece que se está perdiendo. Las rebajas de invierno han sido siempre un tiempo ideal para dar salida a los restos de temporada que quedaban en los establecimientos a precios más económicos. Se lograba así un beneficio para el propio comercio (no quedaba almacenado su estocaje) y también para el consumidor (porque compraba el mismo producto más barato). Pero el efecto llamada de las rebajas se ha perdido un poco y ahora hay promociones todos los meses, más o menos agresivas. Eso se llega a entender como una "desigualad" en el sector del comercio, que aboga por volver a fijar una fecha de inicio para los descuentos que se aplique "a todos" para que así se "pueda jugar en igualdad de condiciones" y además, delimitar los tiempos a no más de dos semanas. Los comerciantes no tiran la toalla y seguirán negociando la vuelta de una regulación en ese sentido; de lo contrario, solo queda "adecuarse a los períodos de las grandes cadenas".

Entretanto, muchos se preguntan si tienen ya sentido las rebajas o están obligadas a reinventarse, sobre todo teniendo en cuenta que ante esta nueva situación, el consumidor ya se ha acostumbrado a que le hagan ofertas continuamente y parece que solo cuando existe verdadera necesidad espera a las tradicionales rebajas.