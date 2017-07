Las rebajas arrancan a medio gas con descuentos de hasta el 70%

Se rompió la tradición. Grandes comercios como El Corte Inglés y las tiendas del grupo Inditex adelantaron a ayer las rebajas del 1 de julio. El objetivo de este repliegue a los descuentos de los pequeños comercios y otras firmas como H&M, Cortefiel o Mango, que ya las adelantaron hace días, no era otro que evitar coincidir con la operación salida.

El anuncio de la campaña estival de rebajas, que se prolongará hasta el 31 de agosto, quedaba patente ayer en los escaparates de las tiendas, algunas con descuentos de hasta el 70%. En la Milla de Oro de la capital, el fucsia de las letras del cristal de Zara, que anunciaba que las rebajas también son online, reclamaba la atención del viandante. Sin embargo, a pesar de que las tiendas estaban animadas, en general no se notó una gran afluencia de compradores en el arranque de los saldos en los comercios del Centro.

"Por 19,99 euros ahora sí que me lo llevo, mamá", le decía una joven a su madre en el interior de esta tienda de Inditex con un vestido de colores en la mano. Y es que muchos clientes esperan a estos días para comprar ese producto concreto de temporada al que días atrás le echaron la caña. Con rebajas del 30% al 50%, algunas clientes hicieron acopio de ropa y hasta se la probaron en algún pasillo para evitar la cola de los probadores.

Las firmas buscan mejorar las cifras de la campaña del pasado verano con descuentos de hasta el 70% en Cortefiel, de hasta el 50% en Mango o de hasta el 60% en Springfield. En Trucco, Aroa Cáceres, la encargada de la tienda, explicaba que ofrecen hasta el 50% de descuento en todos los productos de temporada: "No sacamos de otras porque tenemos outlet", señaló.

La previsión que barajan en este comercio es que suban las ventas, ya que la tienda inició hace una semana la campaña y los resultados "están siendo buenos". Primero empezaron con unas ventas privadas para los clientes y después con rebajas propiamente. No obstante, durante el año -a través de una tarjeta que se ofrece a los clientes- según vayan comprando obtienen más descuentos. Y por el cumpleaños también se ofrecen saldos, según precisó.

En Tezenis, Marta, de 16 años, se afanaba por encontrar ropa de baño para este verano. "No me puedo gastar más de 10 euros, así que he esperado a las rebajas", aseguró. María Méndez, responsable de la tienda, explicó que aunque la campaña del pasado verano fue positiva, en esta ocasión el reto es mejorar aquellos resultados. Según aseguró, en estos días se ha modificado la tendencia en las ventas, toda vez que notan que "tenemos menos visitas pero el cliente gasta más dinero".

En el interior de Naëlle, la vendedora Elena Wert aseguró que en el día de ayer no notaron más afluencia de personas. Con descuentos de entre el 10% y el 50%, el perfil del comprador es "el cliente habitual". El negocio, que abrió sus puertas hace tres años, aplica las rebajas a "productos de temporada", por lo que esperará una semana para ofrecer unas segundas rebajas para ofertar promociones más agresivas.

Ya en la calle Rábida, otra de las principales arterias del comercio capitalino, la propietaria de Teresa, María José Coto, señaló que la clientela de este negocio que funciona desde el año 1972 es "fijo". Hasta un 20% de rebajas se aplica a la ropa de baño, corsetería y lencería; y un 50% a los restos del pasado año, así como a tallas sueltas.

Paqui Morales, propietaria de Françesca, valoró que apenas había movimiento con motivo del primer día de rebajas y expresó su temor de que esta sea la tónica general a lo largo del próximo mes. "Ofrecemos descuentos de hasta el 50% en la ropa de temporada, aunque a algunos de estos productos se les aplica 30% porque hay poco margen", señaló. Paqui confesó que ya no espera "absolutamente nada". "Huelva está muy mal. Hemos cambiado el chip, ahora miramos más por una cerveza y por una ropa barata que por un producto de calidad. Es otra manera de pensar", manifestó.

José Calso, uno de los dos gerentes de la Boutique Lenaná, abierto hace dos años en la calle Rábida, explicó que se adelantaron quince días a las rebajas de los grandes comercios. Al ser un negocio pequeño, las ofertas que éste puede ofrecer llegan hasta el 50%, al objeto de recuperar costes y seguir ampliando las compras de la nueva temporada. "La calidad y el producto que ofrecemos no tiene nada que ver con el de las grandes multinacionales, que trabajan con otros márgenes", explicó.

"En las rebajas este año todo está mucho más tranquilo. Sí es cierto que se vende, pero no hay tanta alegría como otros años", valoró. No obstante, destacó la "buena aceptación" del adelanto de la campaña, ya que permite poner en el mercado trajes de firmas y de gran calidad que aquí "se quedan en 60 euros". Además de la ropa multimarca, este comercio ofrece complementos y tocados como productos propios.

La responsable de relaciones externas del Corte Inglés, Manuela Fernández, aseguró que la primera jornada de rebajas en estos grandes almacenes discurría "dentro de los cauces normales, a pesar de no ser el día en que tradicionalmente se comienza".

Hubo una "alta afluencia desde primeras horas de la mañana, con especial interés de los clientes hacia todo lo relacionado con el equipamiento para las vacaciones como moda, zapatería, accesorios, y de manera destacada el baño". Este es también un buen momento, según indicó, para adquirir productos para el equipamiento del hogar.

El Corte Inglés comenzó la campaña con una amplia gama de descuentos que llegan hasta el 50% de forma generalizada. En este año, además, "el volumen de producto con el 50% es mayor". En cuanto a las previsiones de esta campaña estival, comentó que son "optimistas en contar con una buena campaña que se corresponda con la positiva tendencia que observamos desde primeros de año".