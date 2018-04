Los raíles que comienzan en el Condado

El vacío del traqueteo de los trenes sobre los raíles en la, ya antigua, estación de tren, se hizo patente en el día de ayer. El característico sonido ferroviario fue inexistente en una estampa, tanto visible como sonora, que se puede tildar de histórica. Con la estación abierta, apenas cuatro personas deambulaban entre las paredes de un edificio recargado de nostalgia, añoranza y melancolía.

"Sres clientes: Les informamos que el próximo día 25 de abril de 2018 entra en servicio la nueva estación de Huelva, dejando de prestar servicio ferroviario la actual, desde ese mismo día. Rogamos disculpen las molestias". Así rezaba uno de los tantos carteles que jalonaban los diferentes puntos de visión de la estación. Y es que en la noche del domingo, a las 22:18 exactamente, atravesó un Media Distancia de Sevilla que fue el último trayecto hacia una estación a la que le quedan horas para su cierre. Y tal como llegó se marchó para dormir en La Palma del Condado. El ferrocarril emigró en solitario, deshabitado de personas pero con incontables historias y un amplio anecdotario a sus espaldas.

Numerosas personas conocieron ayer que llegarían hasta La Palma en un autobús

Muchos onubenses y turistas no se percataron hasta ayer de los cambios ferroviarios en la capital. A través de la ventanilla a la hora de comprar un billete o mediante la lectura de los carteles informativos, los viajeros conocieron que hasta mañana no llegará ningún tren. Dos días y varias horas en las que Huelva estará huérfana de la comunicación férrea. La solución también se reflejaba en los pósters informativos. Desde ayer, La Palma del Condado servirá como el origen y el destino de los trenes de Huelva capital. Por tanto, un autobús transportó a todos los viajeros que salieron desde Huelva dirección Sevilla o Madrid, hasta La Palma del Condado y viceversa. Y lo seguirá haciendo hasta mañana a las 11:35, momento en el que el primer tren llegará a la nueva estación de trenes situada en Las Metas. Mientras, continúan los trabajos necesarios para la puesta a punto de la nueva terminal de Huelva.

Algunas de las inusuales imágenes que dejó la jornada de ayer se vivieron a media mañana. A las 11:38 estaba programada la llegada de un autobús (con viajeros que llegaron hasta La Palma en tren procedente desde Sevilla). La llegada del vehículo se atrasó hasta las 11:52, cuando aparcó en las inmediaciones de la estación de tren. Allí, descendieron de las escaleras del autocar unas 30 personas. Algunas de ellas todavía estaban desconcertadas al desconocer que el tren no llegaría hasta Huelva, tanto es así que "nos hemos enterado en el cercanías" cuando todavía quedaban algunos kilómetros para llegar a La Palma. Una mujer, que llegaba a Huelva por trabajo y a la que habían comprado los billetes para la ocasión, directamente "no sabía" nada al respecto del cambio de vehículo para llegar al destino. Además "hemos tenido que caminar" cuando el tren llegó a La Palma del Condado, ya que el autobús estaba "algo lejos" para no entorpecer el tráfico. Sin embargo, para otros la distancia hasta el autobús y el cambio hasta el mismo no fue un inconveniente. En el fragor del debate, algunos viajeros hablaban sobre el cierre de una estación y la apertura de la nueva, y es que para uno de ellos "esto es una tontería porque al final las vías van a ser las mismas". Durante la jornada de ayer, todo el que se acercaba a la estación preguntaba las novedades al personal que cobraba los billetes, así como al guarda de seguridad, que mostraba la localización de la nueva estación y explicaba cuándo estaría habilitada para la normalización de los diferentes viajes con origen o destino desde Huelva.

A las 15:00 se produjo la misma situación que por la mañana pero a la inversa. Un autobús esperaba minutos antes en las inmediaciones de la estación para trasladar a los viajeros hasta La Palma del Condado (de manera directa, sin paradas en otras localidades), para allí tomar un tren que los llevara hasta Sevilla. Mientras que algunos pasajeros sí que conocían el traslado en autocar hasta La Palma, ya que habían sido informados en ventanilla al recoger el billete, otros desconocían su nuevo plan de viaje hasta la capital andaluza. Una mujer había adquirido por internet un billete a Madrid con transbordo en Sevilla, y se enteró in situ de que su viaje comenzaría en el autocar. "Me han cobrado 80 euros para irme en el autobús", exclamaba indignada la viajante.

El autobús tenía previsto llegar a las 15:30 a La Palma del Condado para que después un tren acercara al medio centenar de personas hasta Sevilla, donde llegarían a las 16:27. "No lo sabíamos, nos lo han dicho en la taquilla ahora", señalaron dos personas momentos antes de subirse al autobús. Otro viajero compró su billete hace dos meses y también se enteró en ese momento de su nueva ruta hasta Sevilla. Otros sí que lo sabían con antelación, ya fuera al comprar el billete o directamente por la prensa. En la misma línea había quien no sabía absolutamente nada acerca de la nueva estación. "Voy para La Palma y me acabo de enterar de que no hay trenes, desconozco si es que habrá alguna vía rota", señaló una adolescente. El personal de Renfe apuntó que las personas que compraron su billete por internet y rellenaron la casilla del teléfono o el correo electrónico, fueron avisados de los cambios mediante un mensaje. Así transcurrió la jornada de ayer y así sucederá la de hoy hasta que terminen los trabajos técnicos para que mañana comience el tránsito ferroviario normal en la nueva estación onubense. Hasta entonces, los raíles comenzarán y terminarán en La Palma del Condado.

Adif confirmó a última hora de la tarde de ayer que mañana entrará en servicio la nueva estación de Huelva tras la "verificación de toda la documentación que garantiza las exigencias de la Agencia de Seguridad Ferroviaria".