Las raíces y evolución de los 'youtubers'

El mundo cambia. Gira y gira. Da mil vueltas por segundo. Y la cuestión no es el tiempo. Ni el momento. Ni el lugar. La clave es la evolución. Un concepto que lleva impregnado un gran abanico de posibilidades. Siempre y cuando los pasos se den hacia adelante y no al contrario. Y todo, gracias a la libertad de expresión. El ver, escuchar y gestionar el momento a tu antojo. Un instante que se convierte en una especie de superpoder cuando tú mismo lo puedes crear.

Es un vehículo de mil formas y colores en el que la conducción siempre está en manual y la gasolina la rellenan ciudadanos de un mundo. Un espacio creado y alimentado en la galaxia de Youtube.

Es difícil definir la figura de un youtuber. Y más complicado resulta saber cuándo y cómo nació el concepto. El perfil de lo que, hoy en día, tantos tienen como prioridad, o como mínimo tienen muy presente en su mente a cada momento del día. El youtuber no tiene bandera. Ni frontera que no traspase. Sólo tiene el camino de la sonrisa tras una cámara de vídeo.

Y aunque la localidad termina siendo lo de menos, Huelva también es cuna de youtubers que crecen a pasos agigantados en una afición que roza unos límites incuestionables.

Dalía Ramos como Dalía Ramos Recetas Saludables; María Calvo como porporaporpita; e Inmaculada Jiménez como Cucanut; son tres ejemplos claros de lo que es una verdadera youtuber. A través de sus perfiles, enfocados a algún ámbito o tema, generan una serie de seguidores que esperan impacientes su próximo vídeo. Con la ventaja de poder interactuar con ellas, de preguntar, de conocer más de las inquietudes de una persona que las muestra frente a una pantalla para quien las quiera escuchar.

"Youtube es una plataforma que me permite consumir el contenido que me gusta y, ahora además, también crearlo. Al contrario que la televisión, podemos elegir qué vemos y cuándo lo vemos, y eso para mí es una gran ventaja", afirma Dalía Ramos. La onubense lleva un año inmersa en Youtube y su perfil lo define como "recetas sanas, fáciles y económicas. También intento hacer vídeos con ideas para personas con alergias, intolerancias y distintos estilos de vida como el vegano".

En cambio, Inmaculada Jiménez también comenzó en la aventura hace un año, perosu perfil de Youtube ha variado de otro modo aunque siempre en busca de un objetivo: "Que las personas que me siguen sigan disfrutando de mis vídeos, a la vez que me gustaría que se convirtiera en una vía para conseguir mi sueño, dedicarme al mundo de la televisión". Y es que, en sus inicios, el tema principal de sus proyecciones era la moda, pero ahora "me gusta hablar sobre cosas que podemos encontrarnos en la vida cotidiana".

Todo motivo para comenzar a ser un youtuber es bueno. "Me apasiona compartir opiniones y hablar del mundo de la coméstica y el maquillaje", afirma María Calvo. Desde 2010 lleva inmersa en una plataforma en la que habla, además, de diversos temas como "recetas hasta temas de maternidad; pasando por salud y la recuperación física, e incluso experiencias personales de lo más variopintas".

El número de suscriptores aumenta con el paso de los vídeos y del tiempo. Algunos perfiles que han llegado a la fama, han conseguido dedicarse exclusivamente a aparecer tras un vídeo de Youtube. Del futuro en cuestión, y de la cantidad de ciento de miles de perfiles que engrosan en cada país, cada uno en particular tiene su forma de ver su estancia en la plataforma. "Para mi es un hobby actualmente, pero me satisface ver que mi contenido ayuda a otras personas. Quiero seguir haciendo vídeos, experimentar con otros formatos y seguir disfrutando de la cocina", cuenta Dalía Ramos, periodista que ahora trabaja en una agencia de comunicación que está "muy en la línea de lo que se hace en Youtube", ya que le apasiona "la comunicación digital y las redes sociales". Eso sí, para el futuro "no me planteo dedicarme al 100% a Youtube, al menos por ahora", pero es un posible trabajo ya que "cada vez son más las empresas que confían en los youtubers para promocionar su marca, sus productos y sus servicios".

Inmaculada Jiménez también es periodista, ha trabajado en Madrid para una agencia de comunicación en el departamento digital y ahora "me encuentro dedicada a mis redes sociales y sigo colaborando como redactora". Cucanut, que ya cuenta con 400 suscriptores, no ve Youtube como un posible trabajo en la actualidad, "pero nunca se sabe". La onubense en el futuro se ve de nuevo en Madrid "ya que es una ciudad que me ha ofrecido muchas oportunidades laborales como periodista".

María Calvo, afirma de manera contundente que ve su faceta de youtuber como "un trabajo" y es que "se le dedican muchas horas e inversión económica en medios audivisuales". Pero a pesar de todo, "profesionalmente me dedico a la enseñanza. Soy profesora de oboe en el Conservatorio de Música, pero ¿qué mujer se dedica a una sola cosa?". Porporaporpita explica que ha sido madre y en su canal explica "todo lo que le puede ocurrir a una mujer actual".

Detrás de cada uno de los vídeos que sube un youtuber a su perfil público hay un trabajo que muchos desconocen. El tiempo de dedicación es inmenso, aunque "le dedico menos del que me gustaría", afirma Dalía Ramos, que en su caso "mis vídeos no se basan en grabar, editar y ya. Yo tengo que planificar las recetas, comprar los ingredientes, preparar el set de grabación, cocinar, hacer fotografías...".

Es complicado sacar tiempo para uno mismo durante la semana debido a las obligaciones laborales, por lo que son admirables la dedicación y el tiempo que le sacan a la plataforma los diferentes yotubers. "Le dedico en torno a unas 6 horas semanales", cuenta Inmaculada Jiménez y aunque "parezca un trabajo fácil, necesita bastante tiempo porque requiere la creación de un contenido que guste a tu público, el momento de la grabación y el montaje del mismo".

Por su parte, María Calvo también le dedica "mucho" al espacio, "todo el tiempo libre prácticamente, hay días que me acuesto a las dos de la mañana editando un vídeo".

A los youtubers se les conoce como tales frente a una pantalla del ordenador. Sin embargo, tienen a muchas personas a su alrededor que conviven con ellos y ven su crecimiento poco a poco en la red. "Mi familia me apoya al máximo". exclama Dalía Ramos. Por ejemplo, "mis padres siempre comparten mis vídeos y se los enseñan a sus conocidos. Muchos de mis amigos recrean las recetas y me envían las fotos e incluso la madre de uno de ellos me dio las gracias porque con mis vídeos su hijo había empezado a comer sano".

Cucanut también tiene el apoyo de su familia "desde los inicios" e incluso "les pido consejo acerca de los vídeos que voy a subir, ya que al tratarse de una plataforma pública es muy fácil que pueda haber personas que se sientan ofendidas por algún comentario que pueda hacer".

Y no sólo los familiares están encantados sino que hasta "mi madre ha salido en algunos de mis vídeos hablando de cosmética para hombres y mi hermano sobre nutrición", cuenta María Calvo.

Aunque el futuro se combina con el presente de una manera fugaz y casi al instante, "dentro de unos años esto se estudiará como un fenómeno social super interesante, y ahí estaremos, habiendo sido pioneros", finaliza porporaporpita.