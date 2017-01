"Nunca he puesto en duda a la música, sí a la industria discográfica"

Aveces tiene la sensación de que es un gruñón y cree que se ha vuelto no más intransigente sino más exigente, pero su ilusión por la música permanece intacta. José Roca (Pepe Roca) acaba de grabar su último disco. Lleva por título Río de Rostros y verá la luz el 28 de febrero, el Día de Andalucía. La obra está musicada por el guitarrista Juan Carlos Romero y pensado especialmente para su voz. Contiene once poemas de poetas andaluces actuales y en él colaboran José Mercé, Rosendo, Estrella Morente, Carmen Linares, Javier Ruibal y Lucrecia. Considera que es el mejor trabajo que ha realizado.

-¿Cómo es su último trabajo discográfico?

-Es un disco muy andaluz en el mejor sentido de la palabra. Está inspirado en los poemas de poetas andaluces magníficos. Creo que no hay ningún poema que me guste más que otro. Me parecen todos de un nivel literario fantástico y la música de Juan Carlos Romero es una auténtica hermosura. Tiene muchos rasgos flamencos, porque Juan Carlos es flamenco puro. Además tiene la influencia que todos los que participamos en el disco hemos plasmado, tanto a través de mi voz como la de los compañeros que se han dignado en colaborar. Está impregnado del talante y del flamenco que tienen algunos de los artistas que colaboran, todos de un gran nivel.

-¿Es muy diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora?

-Creo que en este disco me he adentrado mucho más en el flamenco, sin pretender ser un cantaor flamenco ni mucho menos, y con la música de Juan Carlos se ha conseguido un resultado en su conjunto de calidad.

-¿Es de lo más flamenco que ha realizado?

-La influencia flamenca se lo da la guitarra de Juan Carlos y los poemas los canto como los entiendo. Bien es verdad que hay una bulería con Mercé, en la me desenvuelvo en un terreno que no domino como es el flamenco, pero es un solo tema. En el resto me he encontrado sumamente cómodo porque es llevar las melodías a mi forma de cantar. En algunos casos tiene rasgos flamenco, pero de ninguna forma se puede considerar un disco de flamenco. Es una grabación de once canciones muy hermosas y entre ellas hay una bulería, sin más. Además le venía como anillo al dedo, porque es un poema de un gitano ya fallecido, José Heredia, y es genial.

-¿De quién son el resto de los poemas?

-Como un río de rostros, de Fernando Quiñones; Siempre estuvo allí, de Juan Carlos Romero; Si tú me abandonaras, de Félix Grandes; Europa, de Juan Manuel Téllez; Recuerda que tu existes, de Luis García Montero; Happy birthday to me, de Joaquín Sabina; Yo no quiero, de Eva Vaz; Espera, de José Manuel Caballero Bonald ("la joya de la corona del disco"); Divino tesoro, de Javier Salvado; Aunque sea reciente mi carné, de José Heredia; y el poema La condena de Martín Benítez, que recita José Luis Gómez ("impresionante no tiene desperdicio"). Todas las canciones las canto yo, lo que ocurre es que en algunas participan los artistas mencionados.

-¿En qué temas?

-Como un río de Rostros la canto solo, Siempre estuve allí la canta Carmen Linares conmigo, Si tu me abandonaras solo, Europa solo, Recuerda que tu existe con Ruibal, Happy birthday solo, Yo no quiero con Lucrecia, Espera con Estrella Morente ("para comérsela como lo canta"), Divino tesoro con Rosendo y Aunque sea reciente mi carné con José Merced.

-¿Cómo surgió la idea de hacer el disco?

-Fue de Juan Carlos Romero, él me lo propuso y me pareció una preciosidad, desde el principio me ilusionó, me gustó mucho. Ha sido muy laborioso pero ha merecido la pena.

-¿Cuánto tiempo ha durado la grabación?

-Hemos estado el verano entero, desde el final de la primavera, grabando en Sevilla, pero el trabajo empezó antes de entrar en el estudio. Tenía que conocer las letras, la música…

-¿Porqué le eligió, es un proyecto pensado para Pepe Roca?

-Sí. También tiene que ver en él un amigo y compañero muestro como es el torero de Huelva, Jesús Fariñas. El y Juan Carlos idearon esto mucho antes de que yo lo supiera. Juan Carlos no me llamó hasta que no tuvo claro cómo era el proyecto.

-¿Cuál fue tu anterior trabajo?

-Calle Arriba con Alameda, hace unos cuatro años.

-¿Fue un reencuentro?

-No, Alameda nunca desapareció del todo. Tuvo altibajos pero no desapareció del todo.

-¿Participaron en ese disco los componentes iniciales del grupo?

-Los mismos no, porque uno falleció y además el primer bajista de Alameda, Manolo Rosa… por cuestiones de salud tuvo que dejar Sevilla y la música. Era un bajista excepcional. Salvo esas circunstancias, la banda actual es la misma de hace veinte años. Siempre hemos estados todos en contacto y seguimos manteniendo una relación de amistad.

-¿Los altibajos a qué se debieron, al devenir de la vida?

-Claro. Esta es una profesión en la que debes tener un caparazón tremendo para soportar la inestabilidad que conlleva. Pero bueno, el año pasado hicimos unos conciertos fantásticos con una gran afluencia de público. Uno fue en febrero en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, y una gira que incluyó un concierto en Punta Umbría. También en Málaga, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real… Ha sido un año muy dulce para el rock andaluz, pero es una música que en otros momentos ha estado un tanto denostada y por eso ha sido preciso aguantar. También he tenido otros proyectos a nivel individual sin el grupo.

-¿Cuáles han sido?

-Sobre todo proyectos musicales de composición, porque me gusta mucho componer.

-Algunas veces se le ha dado por desaparecido, aunque al parecer siempre ha estado ahí, trabajando con la música.

-Siempre ha vivido de la música, unas veces bien, otras regular y otras pasando fatigas, porque es un trabajo inestable y a veces cuesta bastante sacar ánimo para salir adelante, aunque hasta ahora no me ha faltado.

-¿Qué preferencias tiene a la hora de componer un tema?

-No tengo ninguna. Me gusta mucho cantar las vivencias, mis historias, mis experiencias. Creo que estamos obligados a mostrar nuestro concepto de la vida, nuestras ideas, plasmarlas y defenderlas, como lo hacen los políticos que no se cortan ni un pelo para decir las cosas que piensan, algunas de las cuales me repugnan. Sin embargo, ahora me cuesta más trabajo seleccionar un motivo, un argumento para un texto. Le doy muchas más vueltas, soy más selectivo, no me gustan las pamplinas ni las cosas cursis. Por eso me gusta tanto el nuevo disco. Esos textos dan gloria cantarlos y además me identifico con ellos.

-¿Ha sido difícil formar la carrera profesional desde Huelva?

-Hacer una carrera musical en esta esquina de Andalucía y del mundo es todavía complicarse más la vida, pero yo lo decidí así y es algo de lo que no me arrepiento. Por mi profesión tendré que ir y volver pero siempre volveré porque uno tiene la mochila demasiado cargada para andar con ella por ahí. Además sus lugares me facilitan la inspiración sobre todo las cosas bellas que proporciona el paisaje onubense. No quiero a Huelva de esa forma un tanto provinciana y si me apuras pobre, en el sentido de soy de Huelva y por tanto es la ciudad más bonita del mundo. Pues no, tiene sus defectos y con esos defectos la quiero. Estoy aquí y vivo en Huelva para colaborar en la medida de lo posible de que seamos capaces de mirar más al futuro.

-¿Sigue creyendo en la música?

-Absolutamente. Eso gracias a Dios nunca lo he puesto en duda, la música no la he puesto nunca en duda, lo que sí pongo en duda es la industria porque la manosea, la manipula. Ahora eso en cierto modo me da igual, porque lo que quiero es hacer música y no meterme en nada más. Me da igual lo que hagan y lo que fabriquen por ahí. Me interesa hacer lo que estoy haciendo sin dar cuentas a nadie, excepto a mi propia conciencia y a mi amor por la música.

-¿Está satisfecho con su trayectoria profesional? ¿Practica la autocrítica?

-Estoy insatisfecho. Me parece que no he conseguido el objetivo ni muchos menos. La música es interminable siempre hay que aprender más y requiere mucha dedicación. Hay artistas que cuando tienen un rato libre se meten en el estudio y son unos auténticos fatigas de la música. Yo sin embargo tengo gustos por más cosas y además de estar encerrado en mi estudio me gusta relacionarme con mis amigos, coger mi bicicleta y recorrer las marismas. Quiero decir, le dedico parcelas de mi vida a otras actividades que trato de hacerlas compatibles con la música, aunque bien es verdad que muchas veces cuando salgo del estudio me surgen la inspiración y he creado cosas dándome un rule por ahí, porque en el fondo sigo siendo músico esté dónde esté y haga lo que haga.

-¿En su opinión, cuál es el panorama musical actual?

-No es muy halagüeño. Cada menos hay menos gusto por la música. Antes significaba otra cosa y ahora parece que estamos acostumbrados a que nos engañen.

-¿Qué opina de programas como Operación Triunfo?

-Hablamos de chavales que cantan, no de artistas. Hay una diferencia abismal. Un artista se hace día a día, estudiando mucho, explotando el talento y adquiriendo aún más a través del tiempo. Éstas son personas con una actitud maravillosa. Me interesa la gente inquieta y son lo que merecen llamarse artistas, los otros son chavales que cantan muy bien y que forman parte de un tinglado, de un invento falseado, en el que los únicos que se salvan son ellos, que son los que ponen y exponen su voz y sus ilusiones para que luego por lo general se la pisoteen. Es muy complicado arreglar el mundo yo sigo haciendo lo que deseo hacer, lo que me pide el cuerpo y pago la factura que me pasa. La libertad y hacer lo que te gusta en la vida no siempre es coser y cantar, la mayoría de las veces es atravesar un desierto. Hasta ahora me ha merecido la pena y si acabo así será un orgullo haber dedicado mi vida la música.

-¿Cómo ve las nuevas generaciones?

-Con la música se empieza para darte satisfacción a ti mismo, pero de inmediato lo que quiere es compartirla, hacérsela oír a las personas más cercanas y más queridas, y después a ser posible al último rincón del planeta. Habría que empezar a considerar la música de una vez por toda como una profesión tan digna y tan seria como cualquier otra, pero para eso los propios músicos tendrían que empezar a tomársela así. Creo que las nuevas generaciones sí la ven de esa manera. En mi generación había muchos que no. Los músicos eran muy indisciplinados. Me causaba envidia el mundo del teatro, en ese aspecto, tenían un concepto de su profesión como más digno. La música no es siempre subirse a un escenario con miles de personas delante. Es también tocar en un local o en un pub con sesenta o setenta personas ejerciendo tu profesión sin tener que esperar a un gran concierto o una gala. El músico debe estar tocando, cantando y ejerciendo su profesión si es posible a diario y no tener que esperar a unas fechas al año para ganar miles de euros en un escenario el día tal de tal mes. Como músico tienes que estar en los escenarios, pisarlos y estar comunicado con el público y si es en petit comité también.

-¿En qué proyecto trabaja ahora?

-Coincidiendo con la celebración del 525 aniversario del Descubrimiento de América estrenaré Dos Orillas, aunque aún no hay fecha concreta. Se trata de un trabajo que quiere ser un encuentro entre dos músicas: el flamenco fundido con música indígena americana. Se trata de un recorrido por la evolución de las dos músicas, un recorrido por la historia que se expresa cantado, bailando y tocando en el que interviene mucha gente. La música está compuesta y basada en los dos folclores, incluye el canto indio yoruba y el cante de trilla o de labor.