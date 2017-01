"Cualquiera puede acabar así; son como nosotros"

Vicky, Paula y Emilio llegan puntuales. No son ni las diez y abren las puertas traseras de la furgoneta. Enseñan lo que llevan para pasar una noche en la que, ni por un segundo, muestran un gesto de reproche. No se preguntan qué hacen aquí, porque lo saben perfectamente. "Nos han dado un poco de pan que les ha sobrado a Granier. ¿Se puede decir el nombre? Además algo de atún, algunos dulces, pasteles y unos jerseys polares".

Paula tiene 35 años y es trabajadora de la Cruz Roja. Durante el día se ocupa de ayudar a aquellos que la crisis ha dejado en la cuneta. Vicky tiene 41 años y lleva varios meses de voluntaria; al día siguiente se levanta a las ocho de la mañana y hoy no espera cerrar los ojos antes de las dos. Emilio es un veterano; tiene dos hijos y se tiene que levantar una hora antes.

Los fríos números hablan de que son equipos de 25 personas que salen a la calle tres veces por semana. Al año suman más de 4.000 atenciones, detrás de las cuales está la vida en su versión más descarnada posible, aquella que cuesta mirar y de la que, una vez hecho, no se puede apartar la vista. A ellos, les ha cambiado la suya: "la verdad es que cuando veo a mis hijos acostados y calientes, soy consciente de lo que tienen y lo que te encuentras en la cale". Paula reconoce que "me he dado cuenta que a mi padre no le decía tantas veces te quiero como me gustaría decírselo y ahora lo hago; estas situaciones te ayudan a verbalizar tus sensaciones y, sobre todo a valorarlas más".

Lo que más les asombra es que aquellos que reclaman su ayuda "son como nosotros; no tienen nada en especial, no hay que hacer nada para terminar así y eso es lo que más difícil es de entender a los demás". También rechazan la idea que "esas personas beben y por eso están en la calle; creo que es al revés, que están en la calle y por eso beben. Es algo muy duro y pocos pueden sobrellevarlo".

Tienen sus lugares, aquellos sitios donde, en plena ola de frío "se llegan a juntar 12 personas en la estación de autobuses" o callejones apartados donde se agrupan buscando compañía y ese calor que les falta. También intentan encontrar esa mínima seguridad que les proporciona estar acompañados, porque hay gente que roba de la miseria.

"Te encuentras de todo, desde personas con graves dependencias de alcohol, en tratamiento con metadona o que están pasando un mono terrible y hay que tener cuidado porque nos han agredido varias veces". Dentro de dos días volverán a salir. "Ojalá llegue un día en que no seamos necesarios". Ojalá.