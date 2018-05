El uso de la vía pública como patio de guarderías irá al Consejo Consultivo

Chicos 3 y otras guarderías que atraviesan necesidades de ocupación de suelo público para el recreo de los pequeños tendrán que esperar para contar con una solución definitiva. Lo que ayer iba a ser la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y Urbanización del PGOU para dar seguridad jurídica cuanto antes a los centros infantiles que actualmente ocupan espacio público en la ciudad, se convirtió, finalmente, en una nueva aceptación provisional por parte del Pleno del Ayuntamiento y por la vía de urgencia.

Ante una nutrida presencia de trabajadores de Chicos 3, así como de familiares de niños usuarios, el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, explicó que un informe preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente determina que la modificación debe someterse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Esto supone un nuevo trámite en un procedimiento que, según insistió, en ningún caso está detenido, sino que el equipo de gobierno "sigue impulsándolo", tal y como ya se aprobó en un Pleno Extraordinario hace un año y posteriormente de forma provisional. De hecho, el propio alcalde, Gabriel Cruz, volvió a mostrar ayer su compromiso con este asunto.

Aunque el informe de la Junta y el resto de documentación fue aportado en la tarde del martes a los grupos (Gómez argumentó que el informe se recibió el día 24 y el 25 fue festivo para los funcionarios, por lo que el personal "tuvo día y medio" para elaborarlo todo), esta criticada falta de tiempo para analizar los documentos por parte de algunos portavoces no fue óbice para que la aprobación provisional saliera adelante.

Lo hizo con los votos del PSOE, PP, Cs, IU, Mesa de la Ría y Participa; y la abstención de Ruperto Gallardo. El otro edil no adscrito, Enrique Figueroa, no votó, después de que la portavoz de Cs, María Martín, pidiera al secretario del Consistorio que aclarase si podía hacerlo cuando se da la circunstancia de que es "padre de la persona que presentó alegaciones" en este procedimiento.

Figueroa ya se inhibió de votar el 29 de marzo de 2017, cuando PP y Mesa de la Ría llevaron al Pleno una moción para que el Ayuntamiento aprobase otorgar una concesión demanial a Chicos 3 para que el centro use 75 metros de acera como patio de juegos. Antes, el Ayuntamiento, en cumplimiento de una sentencia judicial que anuló la ocupación, requirió al centro la retirada del patio exterior. Ante ello, desde Chicos 3 plantearon a Educación la opción de construir un patio interior pero la Junta la rechazó y emitió una orden de cierre que fue recurrida y que ahora está suspendida de forma cautelar.

En aquel pleno del pasado año se dinamitó Ciudadanos, el segundo grupo de la oposición. Entonces, estaba formado por Gallardo, Figueroa y Martín. Pero hubo un antes y un después. Gallardo pidió el voto nominal y, mientras que Martín, entonces ex portavoz, votó a favor de la propuesta y posibilitó así que la moción prosperase, Gallardo la votó en contra junto al PSOE. Tres meses después, los dos ediles se dieron de baja de la agrupación naranja, a la que representaron durante dos años. La decisión de ambos llegó tras un año de tensiones que se agravó cuando el comité ejecutivo de la formación acordó el 24 de abril instar al grupo municipal a restituir en la portavocía a María Martín, quien denunció que previamente fue relegada de este cargo.

A día de hoy, es evidente que las tensiones entre los ya ediles no adscritos y la portavoz de Cs continúan. Así, más allá de lo aprobado ayer, durante el debate se vivió el momento de mayor crispación de la sesión a raíz de que el presidente de IU, Pedro Jiménez, señalara, al criticar la dilación del proceso, que "parece que en la Junta hay una mano negra o puede que haya varias manos negras que permanentemente están ralentizándolo".

Ante esta afirmación, Figueroa aseguró que la Junta sólo tardó un día en contestar el informe, por lo que, a su juicio, decir que hay una mano negra es "poner a funcionarios de la Junta en entredicho" sin motivo. En el mismo sentido, Gallardo apuntó que el informe entró en la Junta el día 23 y se resolvió el 24.

Ante esto, la portavoz de Cs, María Martín, fue contundente: "La mano negra no está en la Junta ni son los funcionarios, por supuesto que no. La mano negra está en esta sala". Sus palabras hicieron que el público que asistía al debate estallase en aplausos, si bien el alcalde, Gabriel Cruz, pidió "cortesía y respeto entre los miembros de la Corporación".

Al respecto, Jiménez aseguró que cuando hablaba de mano negra no se refería a los funcionarios, sino que lo hacía "en un sentido figurado" para indicar que hay "algún interés ilegítimo en frenar el proceso que lleva este expediente porque no es normal que cueste tanto tiempo sacar adelante una ordenanza que legaliza una situación de ilegalidad que ocurre no sólo con Chicos 3, sino con otras muchas guarderías".

En todo caso, aunque Jiménez aseguró que siempre piensa en los responsables políticos y nunca en los funcionarios, le dejó claro a Figueroa que, "igual que sucede con los empresarios, hay funcionarios buenos y malos", por lo que pidió que no se mitifique tanto a la figura de los técnicos y de los funcionarios.

Tanto el presidente de IU como la portavoz de Cs avanzaron que, una vez que esté el dictamen del CCA, llevarán la aprobación definitiva del cambio en la ordenanza a una sesión ordinaria o, si fuera necesario, a un Pleno extraordinario, ya que criticaron que 14 meses después -y tras plenos, preguntas e interpelaciones- aún no hay una solución definitiva para esta problemática.