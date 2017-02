El proyecto CEUS enzarza al alcalde de Moguer y a la subdelegada del Gobierno

El proyecto CEUS suma una nueva polémica y nulos avances de cara a establecer en Huelva un centro destinado a aviones sin piloto. En esta ocasión fue protagonizada por el alcalde de Moguer, quien apuntó directamente al Gobierno central como causante del retraso en la tramitación, y por la subdelegada del Gobierno, quien quiso responder con que ha sido esta institución "la única que ha aportado fondos".

Por la mañana, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, aseguraba que "el proyecto tiene un líder y en este caso el líder es el Gobierno central, y quien ha pedido los fondos para realizar este proyecto es él. Este proyecto tenía que estar ejecutado o en su inicio el 31 de enero de 2015. Y lo tenía que haber iniciado el Gobierno, por tanto la responsabilidad no hay duda alguna, es suya". Además, añadió que todos los demás participantes en el proyecto "hemos cumplido con nuestras obligaciones; descatalogación y desafectación por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Moguer; propuesta de acuerdo para la consignación presupuestaria, pero el Gobierno no ha consignado ni un solo céntimo destinado a la ejecución del proyecto. Podrá ser una salvaguarda lo que han querido vendernos los gobernantes diciendo que se ha iniciado con un millón de euros, cuando esto vale casi 40 millones de euros".

Cuéllar añadió que "si hay decisión y compromiso, el Gobierno tenía que haber consignado en los Presupuestos Generales de Estado en 2014 la cantidad y en el 2015 también, y no lo hizo. Y ante eso les puedo decir que no hay ninguna respuesta que pueda contradecir lo que estoy diciendo. Por tanto el Gobierno no ha puesto el dinero que tenía que haber puesto. Y la responsabilidad como jefes de filas es del Gobierno central. Y ahora que venga aquí alguien y desdibuje lo que digo. Esto es un poco más serio y no es una cuestión monetaria, al contrario, es una cuestión de proyección, de planificación de futuro, de responsabilidad política, y aquí en este caso, está claro que hay seguramente alguien que no le ha interesado o no interesa en Madrid que ese proyecto esté en nuestra localidad, en Moguer, que esté en Huelva, y por supuesto, que esté en Andalucía".

Por la tarde, el primer edil de Moguer, tuvo su respuesta en la subdelegada en Huelva, Asunción Grávalos, quien destacó que ha sido el Gobierno quien invirtió más de 10,2 millones de euros en el proyecto, "desde un compromiso real, decidido y responsable". Grávalos envió al primer edil moguereño la respuesta parlamentaria enviada por el Gobierno el pasado 3 de enero al diputado de PSOE, José Juan Díaz Trillo, donde se detalla la inversión realizada hasta la fecha en el proyecto CEUS por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través del INTA.

"Esta inversión de 10,2 millones de euros es la demostración más evidente de que el Gobierno de España apuesta por este proyecto, frente a la Junta que aún no ha puesto ni un céntimo de euro", subrayó Grávalos, quien también le ha recordado al primer edil que el proyecto CEUS contó con partidas en los Presupuestos del Estado de 2015". Asimismo, Grávalos lamentó que el Ayuntamiento de Moguer pretendiese "hacer caja" con el proyecto CEUS y cobrar 600.000 euros por los terrenos.