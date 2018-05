"La provincia requiere una planificación urbanística y medioambiental de conjunto"

-¿cuáles son sus principales objetivos como decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva?

-Son objetivos fruto de un amplio y consensuado trabajo de meses, en el seno de un grupo de compañeros diverso, heterogéneo, plural, pero a la vez cohesionado. Ofrecemos ideas serias, meditadas y novedosas en distintos campos. La dignificación de la profesión es nuestro principio fundamental. Apostamos por el reconocimiento de nuestro trabajo desde el fomento de la educación por la arquitectura y la concienciación del valor de nuestras horas de esfuerzo y especialización.

Somos la provincia con más zonas protegidas, permitamos sacar rendimiento a ello"

Somos necesarios para la sociedad desde la prehistoria. Hoy día, un arquitecto en la vida de una comunidad de propietarios significa poder acometer una rehabilitación de calidad, que disminuye las facturas energéticas a largo plazo de las personas con niveles de renta escasos, acuciados por gastos mensuales. Nuestro lema es Pon un arquitecto en tu vida. Estamos al servicio de los ciudadanos, los barrios o entornos rurales con especiales necesidades en accesibilidad y falta de espacios libres de calidad. Queremos abrir el colegio a todos ellos.

-¿De qué manera debe fomentarse la presencia del colegio en las administraciones públicas?

-Somos un pequeño colegio que demuestra su liderazgo, que innova en aportación de ideas, planes y enfoques legislativos, con trabajo constante y eficiente que apunta a la solución de los problemas reales allá donde puedan albergarse la misma.

La presencia crítica y constructiva del colegio ha de promover la mejora de los medios en las administraciones que, relacionados con la construcción, el urbanismo y el medio ambiente, sirven al ciudadano. Nunca hemos estado peor que ahora por exigencias legislativas, burocracia y lentitud por colapsos injustificados.

Se requieren medios tecnológicos y humanos para la agilización de tramitaciones, licencias, permisos. Lo contrario está conllevando a una parálisis de inversiones en la provincia, que no siempre puede estar justificada por la situación económica generalizada. Hay que despertar e innovar. La ausencia de herramientas continuadas, sistemas de gestión, ahuyenta a los inversores, y, por ende, perjudica la economía provincial.

-¿Cuáles son las prioridades del colectivo?

-Formación constante y de calidad, visado ágil, plataformas tecnológicas de apoyo, honorarios dignos, sin piratería temeraria que sólo va en detrimento de la calidad de los trabajos; licitaciones justas, ejecución de obras con presupuestos adecuados, sin mermas en la calidad en arquitectura y urbanizaciones; pliegos de condiciones de las administraciones de verdad universales, criterios de solvencia adecuados y justificados, contrataciones y procedimientos públicos transparentes, en igualdad de oportunidades; tribunales de selección formados por expertos, licencias rápidas, criterios homogéneos en la provincia para su otorgamiento -las leyes son las mismas-, webs de planeamiento completas en todos los portales municipales, información directa al técnico para su quehacer cotidiano y presencia de arquitectos como expertos en urbanismo en todos los ayuntamientos de la provincia.

-¿Qué aspectos hay que mejorar en Huelva?

-La provincia de Huelva requiere de una planificación territorial, urbanística y medioambiental de conjunto. No puede esperar más. Llevamos décadas de retraso. Y ello hace que las diferencias con nuestros limítrofes sean cada vez más acentuadas. Nuestra crisis parece sine díe, no hemos hecho los deberes: Planes Subregionales, Planes de Vivienda, Planes de Recuperación integral de la Costa y territorios damnificados por los incendios del pasado verano… El atraso en la planificación de nuestras comunicaciones e infraestructuras, la inadecuación en la interrelación de usos productivos en el territorio con espacios de valor paisajístico protegidos, productividades turísticas a medio gas por falta de apuestas definitivas sobre las mismas….

Hay tanto por hacer que podríamos convertirlo en oportunidad si de verdad despertamos como provincia. La aportación multidisciplinar y de los expertos arquitectos en Urbanismo y Territorio es fundamental para articular vastos enclaves. Núcleos de población, oferta hotelera, diversidad turística y de calidad sobre nuestras costas, sierras y entornos naturales. Demasiada prohibición sin alternativas de desarrollo sostenible hasta ahora, en zonas donde sería posible la gestión de recursos novedosos en ese sentido. Somos la provincia con más zonas protegidas de España. Ahora, permitamos sacar rendimiento a ello, de forma coherente y experta, conforme a los criterios del siglo XXI: estratégicos, respetuosos, acompañados de comunicaciones de capacidad, generando empleo. Es el futuro, si es que queremos comenzar a trabajar sobre él para tener resultados a medio plazo. La materia prima la tenemos, sin duda.

-¿Por dónde habría que empezar?

-Como técnico opino que con el análisis de los planeamientos vigentes y concienciación de su clara obsolescencia. Con la aportación de la visión de los tejidos empresariales propios, y de posible inversión externa. A escala amplia, supramunicipal. Estudiando colindancias entre territorios, posibilidad de nuevas superposiciones jerárquicas normativas que plasmen nuevos objetivos territoriales y económicos de futuro. Y a partir de ahí, trasladando líneas estratégicas globales para la provincia en planes intersectoriales, que, sumados, dibujen el resultado final para la provincia en los próximos 30 años. E ir a por ello.

-Propone las figuras de Arquitectos por el Patrimonio y por el Compromiso, ¿qué aportarán?

-Asistimos a una grata concienciación ciudadana por el patrimonio. Las protecciones de inmuebles y yacimientos existen, las coberturas jurídicas son amplias, pero no se respetan. No hay disciplina que evite el deterioro y desaparición de los edificios y entornos, aún protegidos normativamente. No hay inversiones paliativas ni previsiones económicas para ejecuciones subsidiarias -en casos de incumplimiento de los propietarios- en ninguna administración. No forma parte de los objetivos prioritarios.

Con Arquitectos por el Patrimonio queremos que se conozca y valore el patrimonio edificado y urbanístico de la provincia vía redes sociales y programas educativos en los centros docentes. Reivindicamos la creación de comisiones con dotación presupuestaria que avale el mantenimiento de estos edificios en las mejores condiciones posibles hasta que no se produzca la gran inversión de rehabilitación a la que todos aspiramos. No es más que hacer cumplir la ley; no podemos permitir que se pierdan. Y a la vez, promover ideas para su mejor rehabilitación en su recuperación definitiva.

Arquitectos por el Compromiso queremos que sea un espacio de entrega desinteresada de compañeros sensibles y preparados para casos de emergencia social (terremotos, inundaciones, incendios, etc) con la sociedad onubense.