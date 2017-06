La provincia registra 30 golpes de calor en 2016 aunque ninguno acaba en muerte

El verano pasado, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, se activaron 3 alertas sanitarias (2 de nivel amarillo y 1 de nivel naranja). Respecto a las asistencias sanitarias que se tuvieron que realizar como consecuencia del calor, en los centros hospitalarios no hubo que atenderse ningún golpe de calor pero sí 6 patologías relacionadas con las altas temperaturas. En los centros de Atención Primaria, se atendieron 30 golpes de calor y 12 asistencias por otras patologías. El Servicio de Emergencias EPES no tuvo que realizar ninguna actuación como consecuencia de los efectos del calor y afortunadamente, no hubo ningún fallecimiento en toda la provincia.

Junto a la labor proactiva de control, vigilancia y seguimiento de pacientes frágiles, y las recomendaciones generales y específicas a la ciudadanía, el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud también incluye una línea de trabajo encaminada a informar sobre la predicción de las temperaturas en cada provincia, según los valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La información es predictiva, pues se refiere al día en vigor y a los cuatro siguientes, y permite establecer cuatro niveles de alerta sanitaria: nivel verde/0, cuando no se prevé que se superen durante cinco días consecutivos las temperaturas umbrales máximas y mínimas; nivel amarillo/1, cuando se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y mínimas durante uno o dos días seguidos; nivel naranja/2, si la previsión es de superación de las temperaturas umbrales máximas y mínimas durante tres o cuatro días seguidos; y nivel rojo/3, cuando se prevé la superación de temperaturas umbrales máximas y mínimas durante cinco o más días seguidos.

Hay que tener en cuenta que para que se active una alerta sanitaria deben superarse tanto las temperaturas umbrales máximas y mínimas de forma simultánea establecidas para cada provincia, por lo que una alerta puede quedar desactivada al no cumplirse la previsión inicial. No es por lo tanto, el mismo cálculo de cifras en todas las provincias andaluzas. En el caso de Huelva, las temperaturas umbral son 36ºC de máxima y 22ºC de mínima.