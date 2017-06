Tres proveedores denuncian por impago al Festival de Cine

Como dijo el matador de toros Rafael Gómez Ortega El Gallo, "lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible". El reto que el patronato del Festival de Cine Iberoamericano de Cine de Huelva se marcó el pasado año -que la muestra creciera en su 43 edición- se antoja inviable, toda vez que la situación económica y legal del certamen no está normalizada.

La deuda que arrastra el festival, que asciende a 294.023, euros, lo dificulta. Esta es la cantidad correspondiente a las cuentas a cobrar a clientes y deudores de la fundación que el auditor designado el 15 de abril de 2016 por el patronato para examinar las cuentas de 2015 (las correspondientes a la 41 edición del certamen, dirigida por Pedro Castillo Arteta) no pudo verificar por medios alternativos, tal y como ya a avanzó este periódico.

Tras la reunión que el patronato mantuvo en el día de ayer, desde el Ayuntamiento se anunció que se ha abierto una "línea de trabajo" que consiste en "abordar el trabajo necesario para dar estabilidad a la muestra, amortizando la deuda". Aunque desde el Consistorio se rehusó ofrecer detalle alguno sobre la línea de trabajo acordada, fuentes del patronato precisaron que lo que se acordó fue encargar al actual director, Manuel H. Martín, que negocie un acuerdo para rebajar la deuda, a través de una quita con proveedores, a los que se les garantice que cobrarán de un modo más ágil. Sin embargo, desde el patronato no se puso ninguna cantidad sobre la mesa.

La complicada situación económica del festival tiene, además, la consiguiente deriva legal, tal y como se constató en el encuentro de ayer: las denuncias de tres proveedores a los que se les adeuda dinero, en concreto más de 25.000 euros. Según pudo saber Huelva Información, las empresas que han emprendido acciones legales contra el festival son la agencia triguereña Viajes Luz, que reclama unos 20.000 euros; la empresa Isla Bellavista S.L, cuyo nombre comercial es Isla Bacuta Catering, que está a la espera de cobrar más de 3.000 euros y la revista Cinemanía, del grupo Prisa. Estas cantidades reclamadas corresponden a la gestión del anterior director, Castillo Arteta.

Desde el patronato aseguraron que aún no se ha decidido si finalmente se emprenderán acciones legales contra él, toda vez que precisaron que se está analizando "si existen indicios de malversación económica". No obstante, ayer se ofreció información detallada de esta gestión anterior.

De diferente naturaleza es otro de los frentes abiertos en materia legal: la demanda laboral (que no denuncia) que Eduardo Trías, director del Iberoamericano durante siete años -entre 2006 y 2013- interpuso al objeto de que un juez dirima si tiene derecho a recibir una indemnización tras un cese que en su día tildó de sorprendente.

Fue el 23 de abril cuando saltó la noticia, al conocerse esta determinación anunciada por el patronato, que decidió su no renovación y su relevo de manos de Castillo Arteta. El contrato de Trías, que supo que las administraciones dejaban de contar con él casi al mismo tiempo que se enviaba una nota a los medios de comunicación, expiraba el 1 de mayo. En su día planteó una reclamación y cuando el juzgado de lo Social de Huelva no le dio la razón recurrió su sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. Al haber obtenido una respuesta favorable a su reclamación, el juicio será repetido. En todo caso, Trías mantuvo desde el principio que su demanda laboral no es un ataque ni busca dañar al festival, al que siempre ha mostrado su cariño y agradecimiento, sino un instrumento para defender sus intereses con los medios que la ley pone a disposición dentro de la más estricta legalidad, y como hace cualquier ciudadano diariamente.

En cuanto a los números de la próxima edición del festival, en la reunión de ayer se aprobó el presupuesto inicial, que es de 390.000 euros, de los que 311.000 corresponden a los patronos. Todos mantienen sus aportaciones, aunque la Junta incrementa la suya en 7.000 euros. De este modo, el Ayuntamiento aportará 94.000 euros, la Consejería de Cultura 77.000 (en 2016 aportó 70.000), el Ministerio de Cultura 80.000 y la Diputación Provincial 60.000.

El presupuesto asciende a 390.000 al sumarle otros ingresos previstos. Concretamente los correspondientes a los patrocinios y colaboraciones de otras instituciones por valor de 46.000 euros y los referentes a ingresos por asistencia de público, que suman 33.000 euros.

En el presupuesto de gastos de la 43 edición se incluye una nota que advierte de que "no se incluyen gastos provocados por la deuda de la gestión anterior (previa a marzo de 2016) como comisiones, auditorías pasadas o recargos. Cualquiera de estos gastos se entenderá como parte de la deuda anterior".

De este presupuesto de gastos, 196.000 corresponden a los gastos de funcionamiento. De estos, 157.619 se refieren a los gastos de personal (69.444 corresponden a las nóminas del personal laboral fijo, que son tres personas, y 21.909 para la Seguridad Social de las mismas; así como 51.446 euros para la nómina del director y los 14.820 correspondientes a la Seguridad Social). En los gastos de funcionamiento también figuran 24.200 euros de la partida de otros gastos corrientes y 15.000 de gastos financieros y legales.

Los gastos de la organización de la pasada edición suman 193.000 euros, de los que 135.000 corresponden a producción y contenidos, 900 euros a actividades paralelas, 21.500 a galas y eventos, 23.800 a comunicación y cobertura, 8.500 a publicidad y 3.000 a otros gastos generales, gastos estructurales e imprevistos generales.