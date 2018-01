La protección frente a infecciones letalesVACUNAS

No hay duda de que uno de los objetivos primordiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es que la cobertura de las vacunas llegue al máximo de la población. Para que esto sea posible incluso se realizan desde los centros de salud diferentes iniciativas de captación activa para que especialmente los más pequeños tengan una cobertura adecuada. Tal es así que en la provincia de Huelva se consigue una cobertura en esa franja de edad tan importante que alcanza hasta el 98%. Así lo indicó el coordinador de Enfermería del centro de salud de Bollullos, Antonio Alcalde.

Para este 2018, el calendario oficial de vacunación de la Junta de Andalucía no sufrirá modificación alguna. Atrás quedan dos años en los que sí se registraron ciertos cambios. Uno de ellos afectó a la vacuna de la tos ferina, más en concreto a la dosis que se da a los niños de 6 años, bien en los colegios bien en los centros de salud. Una de las razones fue la escasez mundial de esta vacuna, por lo que se les dio prioridad a los recién nacidos y a las embarazadas de entre 28 y 32 semanas de gestación. Alcalde recordó que "en ningún caso los pequeños vivieron ninguna situación de peligro". Aun así en 2017 se les vacunó ya con 7 años y también recibieron sus dosis los que el año pasado tenían esos 6 años reglamentarios, con lo que la situación se normalizó por completo.

El calendario incorporó el año pasado las dosis contra el neumococo (Prevenar)

Una de las vacunas que no han estado exentas de cierta polémica es la del virus del papiloma humano (VPH) destinado a las adolescentes. El calendario introdujo un cambio ya que bajó la edad de recibir la dosis de los 14 años a los 12 para cubrir con ello mejor la posibilidad de inicio de relaciones sexuales.

Tanto para este caso como para el resto de las vacunas, Antonio Alcalde expresó su deseo de que se llegue al 100% de cobertura, aunque al no tratarse de una obligación para las familias siempre queda algún fleco sin cubrir . Alcalde recordó que "todos los centros de salud se encuentran entre el 90% y el 98% de cobertura" y lo cierto es que las familias suelen estar muy comprometidas con el tema, de modo que al menos en el centro de Bollullos "no es necesaria una captación activa porque son las mismas madres las que vienen con los niños preguntando por el calendario". Aun así hay casos extremos que no hacen desfallecer a los enfermeros, que incluso recurren a la Policía para localizar a algunos niños. La captación activa se despliega para los pequeños de hasta 4 años.

La última modificación en el calendario vacunal andaluz fue el año pasado, cuando se introdujo la de neumococo (Prevenar) que ya se ofrecía en otras autonomías. Alcalde señala por otro lado que aunque los calendarios difieren de una comunidad autónoma a otra, "no hay grandes diferencias".

vacunas recomendadas

El problema viene cuando las familias se informan de las opciones a las que pueden acceder al enterarse de otras vacunas que no están incluidas en el calendario oficial pero sí son recomendadas por la Asociación Española de Pediatría (AEP). El caso más notorio ha sido la de la meningitis B, que experimentó un auténtico boom de demanda que provocó el desabastecimiento en las oficinas de farmacia y los viajes a Portugal a la búsqueda de las preciadas dosis.

Porque más allá del calendario oficial de vacunación infantil, los expertos en pediatría recomiendan una serie de vacunas que carecen de financiación pública. Esos son los casos del rotavirus, la mencionada meningitis B, la vacuna del virus del papiloma humano en niños y la de la meningitis ACWY en los adolescentes que viajan.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) las incluye en sus recomendaciones frente a enfermedades transmisibles que pueden resultar fatales. "Recomendamos la vacuna tetravalente frente a la meningitis (ACWY) a partir de los 14 años, a los adolescentes que van a viajar a países que tienen incorporada esta vacuna en calendario, como Inglaterra o EEUU, y la facilitamos a aquellos padres que llegan a consulta y desean ampliar la vacunación de sus hijos ", explicó David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas en la Asociación Española de Pediatría. La tetravalente (cuatro serotipos) de la meningitis está disponible en las boticas españolas desde el pasado mes de septiembre. Con anterioridad su uso estaba restringido al ámbito hospitalario.

"La meningitis tipo B es la más frecuente en Europa; mientras que la A y W es más frecuente en África. No obstante, estos serotipos (A y W) han comenzado a moverse en el ámbito mundial con los viajes internacionales.

La protección frente a esta infección, cuyas consecuencias pueden ser nefastas, se completa con la vacuna de la meningitis B, que se incorporó al mercado farmacéutico hace tres años para su administración a lactantes a partir de los dos meses. Los problemas de desabastecimiento no sólo han afectado a ésta. También ha ocurrido en tos ferina, varicela y hepatitis A. "En la actualidad existe desabastecimiento de la vacuna de la hepatitis A en farmacias (en centros de salud y hospitales el suministro está garantizado) por problemas de producción", recordó Rosario Cáceres, farmacéutica y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología.

La del rotavirus es otra sin financiación pública y recomendada por los pediatras. La cobertura de vacunación en Andalucía es muy baja, entre otras causas porque la infección del rotavirus es una enfermedad invisible en niños, pese a que el 30% de las gastroenteritis que requieren ingreso hospitalario son causadas por el rotavirus. Esta vacuna está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España causa en torno a siete muertes al año y 7.500 hospitalizaciones", añade el experto en vacunas Ignacio Salamanca, del Grupo IHP Pediatría.

Para los varones, los expertos también recomiendan la vacuna del VPH: "En los varones, la vacuna del papiloma humano también se recomienda para evitar en ellos distintos tipos de cánceres, que son menos frecuentes, pero que puede provocar este virus (orofaringe, ano y pene)", explicó Rosario Cáceres. Aunque los cánceres de ano, orofaringe y pene causados por el VPH son menos frecuentes, tienden a aumentar. Esta realidad se une a los cambios en los hábitos sexuales de las nuevas generaciones. En los últimos años ha aparecido un perfil, el adolescente explorador. Son jóvenes heterosexuales que exploran de manera puntual relaciones homosexuales.