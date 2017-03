Un propósito social es lo que más sentido da a la Responsabilidad Corporativa

He estado esta semana pasada en Zaragoza. Mi objetivo ha sido contagiar una visión de la Responsabilidad Social Corporativa con sentido: la que tiene un propósito social. He estado tres días con parte de la plantilla de un hospital neuropsiquiátrico compartiendo esta obsesión mía por generar cambios transformadores que mejoren el mundo. Y mientras paseaba por el área hospitalaria durante los descansos, y me cruzaba con los usuarios del centro, pacientes la mayoría con distorsiones mentales severas, llegué a una conclusión: el mundo necesita que todas sus instituciones y empresas tomen conciencia colectiva.

El mundo necesita empresas con propósitos sociales coherentes y responsables

¿Qué es la conciencia colectiva?

Durante años, la RSC ha evolucionado como la forma en la que las empresas toman la decisión voluntaria de "asumir su responsabilidad por las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de su actividad a través de la rendición de cuentas y ejerciendo el diálogo con los grupos afectados por la actividad". Esta definición es de Robert Owen de principios del siglo XIX. Owen fue un empresario revolucionario que llevó a la práctica sus ideas sociales y se convirtió en el referente británico del movimiento obrero de su país. Era director de una fábrica textil.

Dos siglos después seguimos dándole vueltas al mismo concepto mientras la brecha económica y social a nivel global se agranda, los recursos naturales y esenciales de todos nosotros están amenazados, y aunque el consumidor es cada vez más exigente, aún no llega a darse cuenta real de su poder transformador.

Y todo esto pasa a pesar de que ha quedado claro, después de tanta revolución industrial, que las instituciones y las organizaciones no gubernamentales no alcanzan ella solas a resolver las consecuencias y las necesidades que han creado la actividad humana y su desarrollo. Necesitan de las empresas. Y de los consumidores.

La conciencia colectiva es asumir precisamente esto: que es cosa de todos impulsar una conciencia global que de forma a un nuevo modelo económico en el que todas las empresas asuman su papel como agentes de cambio, empujados por sus usuarios o clientes. Eso es la Responsabilidad Social Corporativa, y tiene más sentido cuando cada una de esas empresas define un propósito social, esto es, decide la necesidad del entorno que quiere resolver.

El propósito social es lo que da sentido a la RSC

El propósito social es el objetivo empresarial que se une al de producir eso que la empresa ofrece en forma de bienes o servicios, y es lo que da sentido a su Responsabilidad Corporativa. Esa es la visión de algunos profesionales que andamos impulsando esta otra forma de hacer negocios, igual de rentable o más que las tradicionales, sólo que desde la conciencia colectiva.

El hospital en el que he trabajado hasta el pasado viernes en el equipo de Alma Natura pertenece a una congregación religiosa, las Hermanas Hospitalarias, y desarrollan una labor indispensable en la atención a enfermos psiquiátricos graves en el sector privado. Y aunque en sí misma su actividad ya cubre una necesidad social indiscutible, en las sesiones de trabajo con sus trabajadores han salido propuestas de propósitos sociales que le daban aún más sentido a la actividad de este centro zaragozano. La diferencia ha estado en la conciencia colectiva que ese maravilloso equipo de personas ha puesto al servicio de su propia empresa.

El mundo necesita, y nosotros necesitamos, a empresas con propósitos sociales coherentes y responsables de su impacto social, ambiental y económico. Eso es RSC con propósito social, o lo que es lo mismo, RSC con sentido.