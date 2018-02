La promoción inmobiliaria repuntará a partir de julio

La promoción inmobiliaria en la provincia de Huelva continúa inmersa en la crisis. Aunque el varapalo económico comenzó en agosto de 2007, en el territorio onubense se retrasó algunos meses porque había promociones en curso. Eso sí, "desde el año 2008 prácticamente no se ha hecho nada nuevo", apunta el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Aeco) de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Javier Mateo, quien detalla que aunque en estos momentos se está produciendo el "despegue" de la promoción en otras provincias de España, "en Huelva aún no ha llegado". La clave está en la presencia de grúas y ahora mismo se pueden ver "dos o tres".

A pesar de todo, desde el sector piensan que en el segundo semestre de este año la promoción inmobiliaria comenzará a moverse de nuevo, fundamentalmente porque "se puedan poner en carga más actuaciones en el Ensanche y algunos desarrollos de suelo que estaban pendientes de finalizar". Además, Javier Mateo valora que la propia aprobación del antiguo mercado puede hacer "que se movilice un poco el sector". El presidente de Aeco señala que tiene conocimiento de que "los promotores ya se están interesando por suelos", algo que durante años "no ha ocurrido". El sector llevaba años parado, "no porque no hubiese ganas de promover, sino porque no había demanda en el mercado para esas viviendas".

Los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de la compraventa de viviendas apuntan que en la provincia hubo 4.748 transacciones de inmuebles entre enero y noviembre durante el pasado año. Más que en el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 3.693, pero muy lejos de los datos de antes de la crisis, cuando se registraron 10.112 compraventas de viviendas en el mismo periodo de tiempo, es decir, en los primeros once meses. De los inmuebles que integran esta estadística, con respecto al año 2017 hubo una compraventa de 1.072 viviendas nuevas y de 3.676 de segunda mano. La compraventa de viviendas nuevas se pruduce realmente "porque las tiene un banco, no porque se haya construido", de modo que estas casas ya estaban construidas, señala Javier Mateo. El presidente de Aeco apunta que el mercado de Huelva actual es fundamentalmente de "segunda mano".

Por otro lado, el precio medio de la vivienda nueva terminada es mayor en la provincia que en la capital. Según un informe de la sociedad de tasación Tinsa, el valor medio en el cuarto trimestre del pasado año es de 1.114 euros por metro cuadrado en la provincia y de 1.021 euros en la capital. Las dos crecen en la variación interanual con un 7,9% y un 4% respectivamente. Aun así la variación máxima presenta una caída del 50,3% en la capital. "El problema que tenemos en Huelva es que hay un precio relativamente bajo, no es un precio alto en comparación con otras capitales, entonces el precio del suelo no puede subir mucho", explica Javier Mateo. Y aunque el precio en la provincia es más alto que en la capital, "no es porque haya grandes desarrollos en la playa, porque tampoco los hay". A pesar del bajo precio de la vivienda onubense el informe de Tinsa refleja que en Huelva para vender una vivienda son necesarios 9,5 meses de espera. Es la segunda mayor cantidad de tiempo de Andalucía, donde la provincia en la que más se tarda en vender es Almería con 10,2 meses. Huelva tiene un mes más de espera que la media andaluza, que se encuentra en 8,5.

En otra línea, un estudio realizado por Idealista arroja que las tasas de rentabilidad triplican, en el peor de los casos, las de los bonos del Estado a 10 años. Así, la rentabilidad de las viviendas en la capital onubense se encuentra en un 6,9% mientras que el bono a 10 años está a 1,6%.

Lo que está claro es que con el mercado de viviendas a estrenar prácticamente estancado, los principales movimientos y transacciones se dan en el mercado de las viviendas usadas, es decir, en las de segunda mano. Así, el presidente de Aeco, Javier Mateo, señala el barrio de Isla Chica como la zona onubense en la que hay "mayor cantidad de transmisiones". Y es que "es un barrio que tiene un dinamismo especial dentro de la ciudad, funciona como una pequeña ciudad dentro de Huelva". Como ejemplo, Mateo señala que en el centro "ves locales vacíos", mientras que en el barrio de Isla Chica "hay demanda de locales". Además, el sector se mueve en los alrededores del antiguo estadio Colombino, ya que "prácticamente de todas las inmobiliarias que se están creando nuevas, la mayoría se están abriendo en Isla Chica".

Otro dato cuantificable son las hipotecas constituidas en viviendas de la provincia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y noviembre del pasado año se constituyeron un total de 3.328 hipotecas, un número que se incrementa desde el ejercicio de 2014, siempre al contabilizar los once primeros meses. En 2014 se registraron 2.336 hipotecas, en el año 2015 llegaron hasta las 2.830 y en 2016 el límite se paró en 3.118. Los datos de este crecimiento todavía se antojan muy lejos de las 13.291 que se contabilizaron en el año 2003.

Ante estos datos, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción explica que "la banca para su producto sí da una financiación más alta", en referencia a que la venta de nuevas viviendas sale principalmente de la propiedad de los bancos. Y es que las entidades "para poder dar accesibilidad a sus productos dan un importe de hipoteca mayor, un tanto por ciento mayor". Además, "al nivel de licencias del año 2007 difícilmente vamos a llegar, pero ninguna ciudad está al volumen" de ese ejercicio. A este respecto, Javier Mateo apunta que "sinceramente pienso que no va a volver a ocurrir eso, porque los bancos actualmente son más restrictivos a la hora de hacer financiación". Mateo incide en su percepción de que de momento el sector de la promoción sigue parado pero con indicios de que pueda comenzar a moverse, sobre todo porque "vamos a rebufo de otras capitales, y ya hay movimiento en otras ciudades vecinas como Sevilla o Málaga".

Por otro lado, según el Ministerio de Fomento el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano se sitúa en la provincia de Huelva en el tercer trimestre de 2017 en 129,1 euros. Un dato que sube con respecto al mismo periodo que en el ejercicio de 2016 (122,7 euros por metro cuadrado), pero "prácticamente nada porque no hay transmisiones". Cierto es, porque en los tres primeros trimestres del pasado ejercicio, según el INE hubo un total de 52,82 y 65 transacciones de suelo en toda la provincia de Huelva.