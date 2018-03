La primera calle con nombre de letrado

El lateral izquierdo del Palacio de Justicia de Huelva, la calle donde se encuentra la puerta de detenidos, tiene desde ayer nombre de letrado: Abogado Juan José Domínguez. Familiares, representantes de la judicatura y del Ministerio Fiscal de Huelva, juristas, autoridades municipales, gubernamentales y policiales se dieron cita ayer para homenajear al decano del Colegio Oficial de Abogados de Huelva en un emotivo acto de inauguración de la rotulación de la que hasta ahora había sido la calle José Oliva, que mantendrá su nombre en el pequeño recodo que desemboca en la Plaza de los Abogados.

Abrió el acto el vicedecano del Colegio, Fernando Vergel, que se refirió a Domínguez como una "persona irrepetible, hiperbólicamente insuperable". Sesenta y cuatro años de ejercicio de la abogacía dan para mucho "y a los genios no se les puede imitar".

Sé que no soy todo, soy muy poco, pero he tenido mucha adoración por Huelva"

Es la primera vez que una calle onubense lleva el nombre de un jurista. Vergel recordó que la ubicación iba a ser otra pero "los vecinos hablaron del inconveniente del cambio de dirección", así que se reubicó en "el lugar más especial: cerca de su casa y por donde tiene que cruzar para ir de su bufete a la sede colegial que preside desde hace más de 20 años, y en la pared del Palacio de Justicia".

Que el descubrimiento del rótulo se realizara en pleno Martes Santo, con un Domínguez devoto de la Cofradía de Estudiantes, y que el homenaje se le haga en vida emocionaron al decano. "Sé que no soy todo, soy muy poco, pero he tenido mucha adoración por Huelva", por la que sigue peleando a sus 86 años. Y no piensa retirarse, dijo con sorna y lanzando guiños a su compañera de vida, Salud de Silva. Su humildad quedó patente cuando estuvo al borde de las lágrimas al saber que todo el Pleno del Ayuntamiento apoyó el pasado año la propuesta de que se le otorgara una calle.

Juan José Domínguez reivindicó en su discurso la independencia del poder judicial y también pidió que acabe de una ver por todas "con esta diarrea legislativa que no hay quien la aguante y este Lexnet", lo que arrancó las carcajadas de los presentes.

Para el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, siempre es buen momento para "explicitar el cariño a una persona que ha demostrado un compromiso desmesurado con su profesión y con Huelva, con el progreso, el futuro y la dignidad de nuestra ciudad". Domínguez es, a juicio del regidor municipal , "una gran persona de enorme corazón, que trasciende su sapientia jurídica".

Domínguez es miembro del Colegio de Abogados de Huelva desde 1954, el decano más antiguo de España y el que más años lo ha detentado en el de Huelva. Las ovaciones y el respaldo que les dieron los suyos ayer quedará para siempre en su memoria, como la calle con su nombre en el callejero de Huelva.