"Tenemos un primer objetivo: recuperar la capital"

Es presidente del PP de Huelva desde noviembre de 2008 y acaba de iniciar su tercer mandato con el objetivo de recuperar el espacio perdido en las últimas elecciones municipales. Conoce muy bien la provincia y sabe que hay que "patear, patear y patear" cada rincón para cambiar el mapa político y con el "ganar en calidad para los ciudadanos". No se anda por las ramas y apunta con claridad las necesidades que ve en la provincia y también en su partido.

-¿Cuáles son las premisas de la nueva etapa que inicia?

-La línea va a seguir siendo la misma que años atrás. Hay dos premisas básicas. Primera, que mis colaboradores tengan una participación directa en la gestión del partido. Soy una persona de delegar. Y segunda, algo que yo me marqué como objetivo, un trabajo muy territorial, muy pegado a las calles, los pueblos y la gente y es lo que vamos a seguir haciendo. Es verdad que tenemos grandes problemas en algunas comarcas para entrar en algunos pueblos y queremos que el Partido Popular tenga representación política en todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva.

-¿E incluso alcanzar lo que de momento no ha tenido nunca el PP, el gobierno de la Diputación?

-Queremos conseguir por primera vez en la historia de Huelva tener el gobierno en la Diputación Provincial de Huelva y para conseguir ese objetivo tenemos que ampliar el número de concejales del partido por toda la provincia y evidentemente ampliar el número de alcaldías.

-¿Cuáles se resiten más al PP?

-Tenemos que intensificar el trabajo en absolutamente en todas la comarcas de la provincia y para conseguir ese objetivo último tenemos que tener al menos un diputado más que la segunda fuerza política para conseguir ese gobierno. Ha habido momentos con empate técnico en la diputación en cuanto a número, pero IU no permitió que entraran nuevos aires en la Diputación...

-¿Qué le hace falta al PP para gobernar en Huelva?

-Por trabajo no es. Estamos involucrados en la provincia y hay que tener en cuenta las condiciones sociológicas. Nuestra provincia es una provincia de centro izquierda y hay que cambiar el chip de muchos ciudadanos. Sí es cierto que en los municipios en los que gobierna el PP, se repite. Valverde, Riotinto, Cortegana o Santa Olalla, son teóricamente de izquierdas y tienen mayoría absoluta del PP. En la Costa ocurre lo mismo. Yo ahora me río cuando me dicen que Lepe es del PP... Si en las terceras elecciones democráticas el PP tenía dos concejales en Lepe y el PSOE tenía 15... Y eso es porque ha habido un cambio a base de mucho trabajo, muchas horas y una buena gestión. Estoy convencido que cuando haya el cambio de chip se quedarán con el voto para el PP.

-¿En ese cambio no cree que también se necesita llegar al kiosco de la esquina, a la tasca del barrio... ?

-Ahora lo vamos a hacer con más intensidad. Lo hemos venido haciendo, pero ahora lo vamos a hacer con más detalle para tener la radiografía de cada pueblo y traducirla en una radiografía muy concreta para tener el trabajo avanzado de cara a las elecciones municipales de 2019.

-¿Una cita con las urnas para recuperar todo lo perdido en la anterior?

-Hay algo fundamental, la capital, ese es nuestro primer objetivo. Hay que recuperarla porque hay una dejación importante de responsabilidad por parte del gobierno actual. Huelva ha vuelto a ser la Huelva de los inicios de los 80 y hay que recuperar la ilusión que los ciudadanos tenían en esta ciudad. Huelva vuelve a ser una ciudad sucia, ese pueblo grande de los 80, sin identidad de la capitalidad que logró Pedro Rodríguez. La vamos a recuperar.

-Le veo muy convencido de que hay posibilidades.

-Sí, en las últimas elecciones generales fuimos el partido más votado en la capital, a pesar de que eso no siempre había ocurrido así. Pese a tener un gobierno socialista fuimos el partido más votado. Eso lo traduzco en una falta de ilusión en los ciudadanos y en una oportunidad para nosotros.

-Pero para recuperar la Alcaldía en la capital, ¿no cree que hay que hacer cambios internos y superar la crisis que hay?

-Los concejales de Huelva capital están haciendo un buen trabajo y tienen claro su objetivo: trabajar diariamente por los intereses de esta ciudad y hacer una labor siempre constructiva, eso no quiere decir que no digamos al equipo de gobierno, cuando haga falta, lo mal que se está haciendo. La premisa marcada desde la dirección del partido es que su trabajo es el de dibujar las pautas de la dirección política de la capital porque ahora no hay dirección política en el equipo de gobierno.

-Pero usted ha dejado de contar ya con dos concejales en su directiva, Francisco Moro y Felipe Arias

-Evidentemente ha habido un desapego en los últimos tiempos de Curro y Felipe, que han hecho un magnífico de trabajo en los últimos años y tienen ahora una dedicación exclusiva en sus puestos de trabajo y poco tiempo para la vida política. Hay mucha gente que viene empujando y tiene muchas ganas de trabajar por este proyecto y todos no cabemos y es lógico que haya cambios, en la capital y en otros municipios.

-¿El PP busca candidato para la capital?

-El PP está hablando con mucha gente, tiene buenos líderes políticos afiliados y no descartamos en este momento nada. Vamos a buscar y estamos en ello, a la mejor persona que encontremos para liderar el proyecto del PP en la capital, que no es otro que los ciudadanos tengan mayores cotas de bienestar y progreso. No descartamos absolutamente nada. Estamos hablando con mucha gente y la gente está siendo muy receptiva. Haremos la lista más atractiva para que la ciudad de Huelva recupere la ilusión.

-¿Qué tiene que tener ese candidato?

-Que le duela Huelva por todos los costados

-¿Y sus cualidades?

-Que sea una persona muy cercana a los ciudadanos, receptiva; dialogante, que oiga incluso más que hable y que tenga capacidad de gestión para llevar a cabo los proyectos de la ciudad. Y que resuelva los problemas de los ciudadanos.

-El PP ha apoyado desde el principio las movilizaciones por una sanidad digna, ¿están con la plataforma?

-Hemos estado en las cuatro manifestaciones porque nuestro presidente regional Juanma Moreno tiene un compromiso con la sanidad en Huelva. Si mal está la sanidad en Andalucía, peor está en Huelva. Huelva está a la cola de la cola. Andalucía a la cola de España. Cuando Juanma sea presidente de la Junta su compromiso será una realidad y las demandas de la asociación va a encontrar respuesta. Es una falta de respeto a los ciudadanos que digan que estamos detrás de la plataforma.

-¿No cree que la imagen que se lleva el ciudadano es pésima al ver por ejemplo que un Chare se abre diez años después de lo previsto por falta de acuerdo político?

-Estamos en un país descentralizado donde cada administración tiene sus competencias. Es muy fácil que una administración no haga sus deberes y venga otra y tenga que gastar ese dinero. Es cierto que el Gobierno de España no tiene competencia en materia de sanidad y antes de perjudicar a los vecinos de la costa occidental ha puesto el dinero para que haya accesos.

-¿Es tan difícil ponerse de acuerdo?

-Si uno no quiere es muy complicado. El Ayuntamiento de Lepe se comprometió a llevar luz y agua, más de 100 millones de las antiguas pesetas. Eso es un ejemplo de ganas de colaborar de alguien sin competencias con una administración que sí tiene las competencias. Lo mismo ocurre con Bollullos, en 2007 tenía que estar terminado. La Sierra paralizada en 2007. En Lepe se inventaron la excusa de los accesos y ya no tienen excusa.

-¿Echa de menos ser alcalde?

-A mi lo que me gusta es la política, oír a los ciudadanos e intentar dar solución a los problemas de los ciudadanos. Sigo estando al lado de los ciudadanos y por eso no lo echo en falta, porque sigo todos los días en contacto directo.