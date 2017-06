El primer hogar de los estudiantes en junio

Una pequeña ciudad durmiente que no termina de cerrar los ojos. Ni para coger el sueño. Un dormitorio iluminado que bajo el reflejo de la luna, muchos restan los días como estrellas existen en el cielo. Son tantas que se hace eterno contarlas todas aunque cada noche bajo ellas las horas pasan efímeras ante el nerviosismo de los estudiantes de la Universidad de Huelva.

Junio no huele a verano hasta que un estudiante no finaliza su maratón de exámenes finales. Así como el verano no brilla hasta que los apuntes no abandonan el Campus del Carmen definitivamente.

La Universidad de Huelva tiene dos zonas de estudio abiertas las 24 horas del días

El tiempo se consume a la velocidad de un cigarro a las puertas del Maxiaulario Galileo. Biblioteca por excelencia para la masiva quedada de compañeros a lo largo de las 24 horas del día. Las escaleras principales como punto de encuentro de comienzo del estudio o de descanso. "¿Cómo te salió el examen esta mañana?. Yo en el tipo test he dejado siete preguntas sin contestar", preguntaba un estudiante a su amigo. "No quiero saber nada del examen, mañana tengo otro y no estoy para perder el tiempo", le contesta el amigo ante la intranquilidad de abrir más temprano que tarde un redbull.

El goteo de alumnos de todas las carreras que oferta la UHU es constante en cualquier momento del día. Aunque es cierto que en las horas de sol, la demanda por coger una silla es mayor. Las noches se presentan más "tranquilas y apetecibles", comenta una estudiante. Otra, en un banco sentada, apura su cena con rapidez. "No suelo venir por las noches, pero es que mañana tengo examen y estoy muy nerviosa", afirma la joven antes de navegar en una larga noche en el Galileo.

Con las fechas veraniegas, las tendencias para estudiar de la manera más cómoda posible son pantalones cortos e incluso chanclas, y los menos nerviosos sí que dejan a un lado los exámenes y recuerdan cómo "nos lo pasamos en el Rocío" o incluso "este verano ya tengo todo organizado de planes", se escuchaba con entusiasmo entre alumnos de ingeniería.

Dentro, en las aulas, estuches, bolígrafos y subrayadores inundan las mesas entre el revuelo del tecleo rápido de los ordenadores, así como de beber agua continuamente para mantener la hidratación y los ojos bien abiertos ante la anchura de folios que toman el protagonismo en estas fechas.

Como alternativa al Galileo, en tiempo de exámenes, los estudiantes de la Universidad tienen a su disposición la Biblioteca Central durante las 24 horas del día. Un espacio exclusivo bajo la acreditación previa al guarda de seguridad por la noches. Tan sólo 180 sitios en los que la tranquilidad y el silencio es aún mayor.

"En el Galileo puede entrar cualquier persona, desde estudiantes para selectividad, como opositores, mientras que aquí, sólo por las noches pueden acceder los estudiantes de la UHU", afirma el efectivo de seguridad. A su vez, "aquí se está mucho mejor, más tranquilo y más fresquito ya que en el Galileo el aire acondicionado está medio estropeado y cuando se abren las ventanas te comen los mosquitos", asegura un estudiante de ingeniería mientras mataba el tiempo con el móvil en las escaleras de la Biblioteca Central.

Largos días con la cabeza agachada, pensativos en los repasos, y con un ojo en la hora que marca el reloj. Una manecilla corre en contra de los exámenes. Y la otra, a favor del verano.