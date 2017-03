El primer colegio público del centro abrirá en el curso 2019/20

Una de las demandas históricas de la ciudad de Huelva va camino de ser atendida: la zona centro dispondrá de un colegio público en septiembre de 2019, en dos años y medio, el tiempo de que se cubran las etapas necesarias para que pueda abrir las puertas. La primera de ellas, la licitación del proyecto, ya está en marcha, tras su publicación en el BOJA por parte de la Consejería de Educación. A partir de ahí, su redacción, la adjudicación de las obras y su ejecución. En abril de 2019, el edificio estará levantado y terminado en una parcela que supera los 12.000 metros cuadrados en El Ensanche, y 675 niños tendrán acceso a un centro público.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva quisieron darle ayer calado al anuncio de las actuaciones y fue la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, junto al alcalde, Gabriel Cruz, la que escenificó el paso dado en la visita que hicieron a los terrenos en los que se levantará el centro educativo, lindando con la avenida principal de El Ensanche, muy próxima a la gran rotonda que la une a la avenida Villa de Madrid.

27Aulas de Infantil y Primaria. El centro contará con tres unidades por cada nivel de estudios.

Dijo De la Calle a los periodistas que una de las premisas que mueven esta actuación es que "los servicios básicos estén pegados a las familias"; en este caso, a una zona de expansión, reconoció, en la que "hay una desproporción entre la enseñanza concertada y la pública". Gabriel Cruz lo refrendó después: "Da una respuesta decisiva a las necesidades de escolarización desde lo público que se complementa con el resto de centros educativos que tenemos en el centro de Huelva". Si el simbolismo aportaba otro añadido, la teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Promoción Exterior, Elena Tobar, presente en el acto, vestía la camiseta que simboliza la marea verde en defensa de la enseñanza pública, "de todos, para todos".

El nuevo centro promovido por la Junta de Andalucía en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, ya en marcha, se añade a la oferta de plazas en la zona, en una parcela muy cercana, ubicada detrás de la actual estación de Renfe, del colegio concertado María Inmaculada, que se trasladará desde la Plaza Niña en fecha aún por determinar. La construcción sigue aún pendiente de inicio hasta que no se resuelva y ejecute la urbanización de los terrenos, también con la dotación de los suministros.

En este primer paso, en la licitación de la redacción del proyecto, se han destinado 435.250 euros. A este montante seguirá una inversión de unos 4,5 millones para la construcción de las instalaciones, y 193.830 euros más para su equipamiento. Ya está hecha la "reserva económica", según dijo la consejera de Educación: "No me gusta prometer, me gusta venir con el boletín oficial en la mano. Y éstas son realidades, no promesas, que dan seguridad a las familias".

El centro planeado es de tipología C-3, según los términos de la Consejería de Educación, que recoge a los colegios con tres unidades por cada nivel de Infantil y Primaria. Tendrá, así, nueve aulas de Infantil, 18 aulas polivalentes de Primaria, seis más de pequeño grupo, un aula de Educación Especial, más aula de Informática, taller de Música y sala de recursos, entre otros espacios, para atender a 675 escolares.

El área administrativa tendrá despachos para las asociaciones de madres y padres, y las instalaciones contarán, además, con comedor -cocina de oficio incluida-, más gimnasio con vestuarios, biblioteca, sala de usos múltiples y almacén, más espacios exteriores con dos pistas polideportivas, zona de juegos, porche cubierto, aparcamientos y huerto urbano, "uno de los aspectos en los que tenemos que educar a nuestros niños", apuntó De la Calle. "Creo que es un modelo de centro que va a satisfacer enormemente las necesidades que hay". Y estará en el plazo previsto, "si no se acorta". La Junta paga "muy religiosamente", acuñó, "y las constructoras están muy satisfechas".