La presión de la militancia evidencia la crisis del PP

Sobre la convocatoria de próximos encuentros de militantes para hacer oír sus voces, el portavoz tildó de "fenomenal" el que haya un grupo de personas que se sigan reuniendo, ya que todo lo que hagan en nombre del PP será "perfecto". Sin embargo, recordó que hay una sede, unos órganos de participación y "no hay que buscar nada fuera porque aquí no se le ha cerrado la puerta nunca a nadie" y "aquí contamos absolutamente con todo el mundo que quiera que se cuente con ellos".

"Por lo tanto, cuando se plantean este tipo de cuestiones que no se abordan dentro de los órganos de participación del partido, habrá que preguntarle a quien lo hace. Probablemente lo que busque es un titular", sentenció Duarte. Aunque no dio ningún nombre, quedó claro que se refirió al parlamentario Guillermo García Longoria cuando señaló que, igual que sucede ahora, antes tampoco hubo una ejecutiva local "cuando alguno de los asistentes a esa reunión era secretario general de este partido". La creación de una agrupación en la capital supondría, a su juicio, "duplicar dos estructuras" y no es necesaria porque tanto en el comité ejecutivo provincial como en la ejecutiva provincial "el peso de las personas de la capital es importantísimo en relación al peso del resto de municipios".

"El candidato está decidido, no hace falta ninguna búsqueda"

"Tenemos un grupo de personas que trabaja desde hace muchos meses. El candidato está decidido. No hace falta ninguna búsqueda", aseguró ayer Juan Carlos Duarte, tras recordar que ya ha dicho "mil veces" que la dirección popular tiene preparada la lista para las municipales en la capital, aunque no lo ha anunciado porque tiene que a esperar la directriz del partido a nivel nacional. Así, cuando se nombren a todos los candidatos de las capitales de provincia, en el primer trimestre del año se desvelará también el nombre del aspirante a la Alcaldía de la capital. Según avanzó el portavoz de la dirección provincial, presentarán una lista ilusionante para la ciudad, muy competitiva y que será la elegida por los ciudadanos para devolverle a la ciudad la ilusión y la senda de prosperidad que llevaba. En este sentido, valoró que se trata de "un grupo importantísimo de personas de Huelva" o, en otras palabras, "una lista muy representativa de todos los sectores de Huelva". El popular se deshizo en halagos al señalar que el partido cuenta con gente estupenda dentro de sus filas, personas magníficas que cumplen su labor como concejales de la oposición en la ciudad, así como gente externa independiente que se ha acercado al PP y están dispuestos a formar parte de este proyecto. "Lo triste sería que no tuviéramos a nadie, pero tenemos mucho y bueno donde elegir para confeccionar esta lista", manifestó. No en vano, dijo contar con un "amplio espectro": desde militantes de base que nunca han querido participar a personas independientes que no están afiliadas. Y dentro de todo ese rango, "hay personas que son concejales y otras que no, y llegado el momento intentaremos hacer una lista que ilusione y devuelva la luz a la ciudad".