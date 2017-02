Dos preguntas para entender a las personas de nuestro entorno

Hay dos preguntas muy poderosas para llegar a entender a las personas de su equipo, y para entender a cualquier persona de su entorno o a usted mismo. La primera pregunta que hacernos a nosotros mismos cuando necesitamos pedirle algo a alguien es: ¿quiere? Y la segunda: ¿puede?

De esta forma tan simple podemos extraer conclusiones muy importantes para decidir cómo pedírselo y conseguir que lo haga, y que, además, la otra persona quiera hacerlo. Eso es liderar.

Según sean las respuestas a las dos preguntas, nos encontramos de forma inmediata con cuatro tipos de personas y cuatro estilos de liderazgo.

Una persona que no sabe y no quiere, seguramente necesita que el líder le ayude a reducir sus inseguridades, que le dé opciones para formarse o aprender a hacer eso que le pide, y además pedírselo con cierta autoridad, porque no quiere. El líder aquí es directivo.

La persona que aunque no sabe sí quiere, igualmente necesita recursos y el compromiso del líder para facilitárselos, y también que le muestre su confianza, porque le está regalando su actitud. Aquí el líder se convierte en un instructor.

Ante una persona que sabe pero no quiere, que suelen ser trabajadores quemados o con las prioridades poco claras, el líder puede hacer un esfuerzo especial por despejar los miedos y posibles inseguridades, reconociéndole lo bueno y lo malo a ese trabajador, e intentar encender su automotivación. Ofrecer un proyecto retador que le vuelva a hacer sentir competente y autónomo puede funcionar.