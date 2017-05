Los policías locales están a la espera tras impugnar el acuerdo del recorte de horas

Dos semanas después de que el Sindicato Profesional de Policía Municipal de Huelva (SPPME) impugnara la Mesa General del Ayuntamiento tras el acuerdo del recorte de horas de trabajo a todos los empleados municipales en aplicación de horas compensatorias, todo sigue igual.

No ha habido respuesta ni pronunciamiento alguno por parte del Ayuntamiento, postura que el sindicato policial ve "sospechosa". La denuncia llegó porque el sindicato entiende que los acuerdos debían haberse tratado en una mesa sectorial y no general al abordarse temas exclusivos que afectan a la Policía.

De momento, está en la vía administrativa, aunque en un mes y medio podría llegar la judicial, una vez agotado el plazo de la primera. Ante la falta de respuesta, el sindicato ha solicitado una reunión con el concejal de Recursos Humanos, José Fernández.

El SPPME, entretanto, se mantiene a la expectativa, aunque deja claro que "en ningún caso se aceptarán medidas que vayan contra el interés de la Policía" y que tampoco van a "entrar en la reducción de horario en cortesía que se quiere aplicar a todo el personal del Ayuntamiento".

Lo que miran con lupa ahora es la aplicación de sus cuadrantes de trabajo y la negociación que debe llevarse a cabo de los días de asuntos propios que se acumulan sin que los trabajadores de la Policía Local puedan coger ante "la falta indiscutible y preocupante" de personal, que desde el sindicato se sitúa en cien efectivos menos de los que a Huelva le corresponde por la ratio de habitantes.

No en vano, desde hace nueve años no ha habido incorporaciones en la plantilla ni se han cubierto jubilaciones. Y en esas condiciones "es imposible disfrutar de los días que nos corresponden por derecho porque hay que cubrir unos servicios mínimos, y si hay algo más de 200 efectivos, son 90 los que trabajan en la calle entre patrullas y motoristas... Así es imposible", reitera el presidente del SPPME, Francisco Díaz.

A la espera de una respuesta, si prospera la impugnación la mesa deberá reunirse de nuevo y renegociar lo pactado, que algunos partidos de la oposición ya criticaron, como es el caso del PP, que apuntó "falta de transparencia", y de Ciudadanos, que advirtió de una posible merma en los servicios.

El acuerdo impugnado contempla que en verano se establezca una jornada ordinaria intensiva de seis horas para el personal municipal, mientras que en Semana Santa, Colombinas, Rocío y Navidad se fija un horario de cinco horas. Estas modificaciones no se aplicarán ni a Bomberos ni a Policía, que ya cuentan con un sistema particular de compensación horaria. Para su aplicación es necesario que previamente pase por comisión informativa y se ratifique en sesión plenaria y de momento no ha pasado por ninguna de ellas.