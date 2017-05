La polémica surgió con los errores en el censo y siguió durante la campaña

No ha sido una campaña fácil para ninguno de los tres candidatos. Bien es cierto que todo ellos han prodigado sus encuentros con los distintos estamentos de la Universidad como, por otro lado, les corresponde hacer. Sin embargo podría decirse que ha habido mucho mar de fondo.

La primera polémica surgió incluso antes de que diera comienzo la campaña electoral cuando se detectó un error en el censo. En concreto fue en la Facultad de Ciencias Experimentales, en la que parte del profesorado apareció en dos sectores al mismo tiempo.

El segundo aspecto atípico corrió a cargo de una plataforma que tenía como especial intención promover la no votación a la candidatura de Francisco Ruiz. Este colectivo quiso mantenerse en todo momento en el anonimato y finalmente, la junta electoral encargada del correcto desarrollo de la campaña optó por no admitir los pasquines que se habían distribuido por los distintos campus. La junta argumentó el día 11 que "no se puede hablar de quiebra de la libertad de expresión -tal y como había argumentado el colectivo-, ya que el impreso se refugia en el anonimato y no se puede decir que hay que respetar la libertad de un anonimato".

Amplia repercusión social tuvo el tema de los debates. Para el día 15 había uno organizado por este periódico en la sede de la FOE. El mismo día de la celebración, la candidatura de Francisco Ruiz envió un comunicado en el que excusaba su asistencia. El debate sí se celebró entre María Antonia Peña y Juan José García Machado.

El segundo y último debate sí contó con la presencia de los tres candidatos. Tuvo lugar en el Edificio Jacobo del Barco y estuvo organizado por el Consejo de Alumnos de la Universidad (Caruh). La polémica en esta ocasión estuvo en la decisión de los organizadores de no admitir la presencia de los medios de comunicación.