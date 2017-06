Las playas de Huelva esperan ya la llegada masiva de visitantes

Con la llegada del mes de junio, y a las puertas ya del inicio oficial de la temporada alta estival, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio, las playas y localidades costeras onubenses esperan ya como agua de mayo la llegada masiva de visitantes, después de unos meses de cierta incertidumbre por el estado en que quedaron algunas zonas de baño con motivo de los temporales invernales.

No obstante, y aunque en algunas playas la Dirección Provincial de Costas aún sigue desarrollando algunos trabajos de reperfilado de la arena que ya aportó de cara a la pasada Semana Santa, parece que todo va a estar a punto para el arranque definitivo de la temporada a mediados del presente mes de junio.

Las zonas de baño acogerán un amplio programa de actividades deportivas

Así lo han puesto de manifiesto estos días a Huelva Información los concejales con competencias en materia de turismo y playas de los municipios costeros de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Cartaya.

El primero, el ayamontino Francisco Cristóbal, ha especificado que "entre lo que queda de esta semana y los primeros días de la que viene se está trabajando en una actuación pendiente de reperfilado de arena en la playa de Isla Canela". Por su parte, la edil isleña Montserrat Márquez ha indicado que "pese a que las principales playas de los doce kilómetros del litoral isleño quedaron ya acondicionadas para la Semana Santa, actualmente se está ultimando el resto para que estén listas coincidiendo con el inicio oficial de la temporada alta el próximo 15 de junio".

Igualmente, Bella Verano Domínguez, edil responsable de playas del Consistorio lepero, ha indicado que "aunque desde la pasada Semana Santa las playas de Lepe están en perfecto estado, en los próximos días Costas va a añadir algo más de arena en algunos puntos que así lo requieren". Por último en Cartaya, según el concejal responsable de playas, Bernardo Hurtado, la semana que viene Costas "va a iniciar los trabajos necesarios para terminar de regenerar el frente dunar de la playa de Nuevo Portil", una actuación que también incluye a la playa puntaumbrieña de El Portil, una de las más castigadas por los temporales del pasado invierno. Según explicó Hurtado, Costas va a extender la arena actualmente acopiada en el Caño de la Culata y procedente del último dragado que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) realizó en la desembocadura del río Piedras "por aquellos puntos que así lo requieren". Dichos trabajos, puntualizó el edil cartayero, "estarán concluidos antes del día 15 de junio según ha señalado Costas al Ayuntamiento".

PUNTA UMBRÍA

En Punta Umbría, el Ayuntamiento ha indicado que mantendrá activo su plan de playas del 15 junio al 15 de septiembre, pese a lo cual "ya se ha estado trabajando en el litoral y se mantienen actualmente operativos una serie de servicios para los bañistas".

La edil de Playas del Consistorio puntaumbrieño, Toñi Hernández ha señalado en este sentido que "se han estado preparando las calles con la retirada de arena, limpieza y colocación de pasarelas en los accesos con mayor afluencia de personas". También "se ha puesto en marcha un dispositivo de revisión y arreglo de las duchas públicas de las playas".

Por otra parte precisa que ya hay presencia de vigilantes en las playas puntaumbrieñas, que durante los fines de semana se intensificará en horario de mañana y tarde.

Finalmente en las playas de la localidad costera también hay ya presencia de máquinas limpiaplayas y operarios municipales dedicados a dicha labor, operativo que "se verá reforzado con dos equipos de cinco personas procedentes de los planes de empleo y de Diputación, que también realizarán tareas en el litoral".

Por su parte, los empresarios con concesiones en la playa también preparan estos días sus establecimientos y, ayer jueves por la mañana, podían verse en las playas de la localidad como muchos de ellos se afanaban en la puesta a punto de los servicios de alquiler de hamacas, sombrillas y otros elementos de playa, o como se descargaban mercancías en muchos de los establecimientos hosteleros situados a pie de playa.

Coincidiendo con el inicio del mes de junio, en Punta Umbría entró ayer jueves en funcionamiento la Zona ORA con algunas novedades entre las que destaca la reducción del periodo de regulación, que este verano estará vigente hasta las 23:00, rebajando una hora la anterior temporada.

LEPE

En las playas de Lepe, según subrayó ayer la concejala Bella Verano Domínguez, lo más importante de cara al presente verano son la recuperación, después de nueve años, de la bandera Azul para la playa de La Antilla, además de contar dicha zona de baño con otros "importantes distintivos" como las banderas Q de Calidad, Ecoplaya o Accesibilidad Universal, y de poseer el premio a la playa más accesible de España. La playa de Nueva Umbría, puntualizó Domínguez, tiene un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-Eniso 14001.

Por otra parte señaló que de cara a este verano se han instalado más pasarelas de hormigón con el logotipo de Lepe grabado como las que ya se pusieron en algunos puntos del litoral lepero el año pasado. También se ha asfaltado algunas calles en La Antilla gracias a una inversión de 150.000 euros, y se ha mejorado la iluminación en dicha playa lepera.

Otro elemento importante de cara a la presente temporada estival es puesta en servicio de las nuevas casetas de madera destinadas al almacenamiento de las artes de pesca de los pescadores artesanales de La Antilla, las cuales han sido instaladas en la misma playa, concretamente frente al barrio de los pescadores. Un elemento que según Domínguez "va a mejorar la estética y el ordenamiento en dicha zona de playa".

AYAMONTE

En Ayamonte, según subrayó el edil responsable de playas del Consistorio fronterizo, Francisco Cristóbal, entre lo más destacado es la puesta en marcha por segundo año consecutivo, desde mediados junio hasta final de agosto, del tobogán gigante y el parque acuático flotante en la playa de Isla Canela. Una zona de baño que este año cuenta con el distintivo de calidad bandera Ecoplaya en las playas de Isla Canela y Punta del Moral.

Cristóbal también subrayó que este verano la vigilancia de la playa, que abre oficialmente la temporada alta en Ayamonte, se iniciará el próximo día 9 de junio, estando activa de forma continuada hasta mediados de septiembre.

Por otra parte el Ayuntamiento ha adjudicado de cara a esta temporada estival cinco quioscos en el paseo marítimo que discurre entre las playas de Isla Canela y Punta del Moral: uno en la playa de Los Haraganes, otro en la de Isla Canela, y otros tres en la de Punta del Moral. Igualmente se estrenan dos nuevos chiringuitos de playa de 20 metros cuadrados y 50 metros cuadrados de terraza, ambos en la zona de Los Haraganes.

Por último, Cristóbal ha hecho hincapié en la apuesta municipal por potenciar todo tipo de eventos en la playa, sobre todo deportivos como el Campeonato de España de Kiteboarding que tendrá lugar en Isla Canela el tercer fin de semana de junio, o el nacional de Voley Playa que se disputará el tercer fin de semana de julio.

ISLA CRISTINA

En Isla Cristina el Ayuntamiento afronta el verano "con mucho optimismo" ya que según ha precisado la concejala de Playas del Consistorio isleño, Montserrat Márquez, "esperamos superar el 90% de ocupación en los hoteles de la localidad durante los próximos meses".

Márquez también subrayó la "recuperación de las dos banderas azules perdidas en 2013" para las playas Central y de La gaviota, además de las que mantienen el puerto deportivo de la localidad y la playa de Islantilla.

En otro orden de cosas el Consistorio isleño ha realizado este año una "fuerte apuesta" por las actividades de ocio y los grandes eventos destinados a público de todo tipo, condición y edad, y para todos los gustos. Según Márquez, esta "potente apuesta por el ocio" que incluye actividades todos los fines de semana tiene como principal objetivo "complementar el tradicional turismo de sol y playa ofreciendo otras alternativas al visitante"

Destaca en este sentido la actuación de Manuel Carrasco, que cerrará el 26 de agosto en su localidad natal su segunda gira Bailar el viento en Andalucía. En la víspera calentarán el ambiente los otros isleños que también triunfan a nivel nacional, el grupo Antílopez. A estas citas hay que sumar el segundo festival Isla Go, con artistas como Antonio Orozco, Medina Azahara, Capitán Cobarde, No me pises que llevo chanclas, Dúo Dinámico, Chambao, Celtas Cortos o Rosendo, entre otros, que actuarán entre el 28 y el 29 de julio. Otras citas son La Fiesta de los 80; el festival Anfirock del 23 al 25 de junio; o el festival internacional de música de cámara de Isla Cristina del 31 de julio al 4 de agosto.

También se están poniendo en marcha, concluyó la edil isleña, diversas rutas turísticas como la que de forma teatralizada se iniciará el próximo 10 de junio, en la que una 'estivadora' del puerto isleño mostrará a los visitantes los puntos de interés de la localidad; el novedoso recorrido en tuk tuk que entró en servicio hace unas semanas y que complementa al habitual tren turístico; o la ampliación de los ya existentes paseos en barco por la ría, por primera vez con un catamarán.

CARTAYA

Finalmente en Cartaya se iniciará la semana que viene la instalación de los módulos de socorrismo de cara al inicio, el próximo día 15, de la temporada alta estival en las playas de la localidad con la puesta en marcha del plan de playas 2017. Ello implica, según precisó a Huelva Información el concejal de Playas, Bernardo Hurtado, la puesta en funcionamiento de todos los servicios de playa como módulos de duchas, papeleras o pasarelas de acceso, entre otros.

Entre las principales novedades, Hurtado destacó el aumento de efectivos en materia de socorrismo y vigilancia en las playas cartayeras, que pasa de 10 a 14 con respecto a la pasada temporada estival.

También se va a mejorar la actual zona de sombra destinada a personas con movilidad reducida en la playa del Caño de la Culata, así como se están acometiendo obras de mejora, trabajos de jardinería e iluminación, y renovación e instalación de mobiliario urbano en el paseo litoral de Nuevo Portil, que acogerá un mercadillo de ocio con atracciones y tiendas.

mazagón

Los Ayuntamientos de la costa occidental de Huelva quieren dar una buena imagen en un verano que se presume histórico. Poner toda la carne en el asador parece ser la consigna a la hora de seducir a un visitante que puede erigirse en el mejor embajador de un destino que tiene al turismo a uno de sus sectores económicos estratégicos.

En Mazagón, la playa de referencia continúa siendo El Parador. Dos credenciales como la bandera azul y la Q de calidad sustenta esta afirmación y dan cuenta de los excelentes servicios que ofrece al visitante.

Desde el Ayuntamiento han informado que este año han tenido que redoblar los esfuerzos. En efecto, los trabajos de acondicionamiento del firme que se llevaron a cabo con motivo de la Semana Santa fueron destrozados por las lluvias torrenciales que sufrió Moguer a finales del mes de abril, registrándose 60 litros por metro cuadrado en menos de dos horas.

A pesar de todo, la administración se puso manos a la obra y los trabajos ya han finalizado antes del inicio del curso veraniego que tiene su apertura oficial el 15 de junio. Para esa fecha un equipo de socorristas estará a jornada completa peinando dos kilómetros de playa virgen.

El Parador cuenta, además, con diversos servicios como el baño adaptado a personas que sufren algún tipo de discapacidad física y barandas de accesos y pasarelas de madera para facilitar el acceso hasta el litoral.

Pero donde destaca es en la programación deportiva sin parangón en la provincia de Huelva. A lo largo de la temporada estival en su fina arena se desarrollan citas como la final del Campeonato de España de balonmano playa, un evento de máximo nivel que se ve aderezado con torneos de aerobic, bicicleta o vóley playa con objeto de favorecer hábitos de vida saludables y hacer las delicias de quienes disfrutan del deporte.

matalascañas

En Matalascañas este año el temporal de lluvias no ha generado ningún efecto pernicioso, lo que ha propiciado que el litoral presente un magnífico estado a la hora de acoger la campaña veraniega que arranca en las próximas semanas.

A pesar de que el Ayuntamiento está volcado en los preparativos de Pentecostés, en la costa almonteña ya se han hecho los deberes con una inversión en el adecentamiento y obras de los espacios públicos por valor de 650.000 euros. Unos trabajos que se extenderán hasta finales del mes de junio para no interferir en el descanso de los visitantes.

El concejal de Turismo y de Matalascañas, José Miguel Espina, destaca que la información que les llega de los hoteles hablan de que estarán llenos con cifras cercanas al 100% de ocupación, unos datos que también son extrapolables al mercado inmobiliario, en el que la buena marcha de los alquileres les hace pronosticar que este año "no cabrá ni un alfiler".

Entre tanto, en primera línea de playa el paseo marítimo se ha remodelado con 85.000 euros; se han adquirido duchas nuevas y pasarelas enrollables que permiten el acceso hasta el agua de personas con discapacidad física por valor de 87.000 euros. Además, se han puesto seis nuevos puestos de socorro y de torreta de vigilancia en la zona de La Piedra, la depuradora, el Flamero, Bajo Guía, el edificio Alcotán y en los Palos. En ellos darán servicio 34 socorristas y 4 patrones de embarcación.