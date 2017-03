La plataforma y los sindicatos coinciden en aplicar mejoras en Maternidad

La Plataforma Huelva, por una sanidad digna y la mayoría de los sindicatos presentes en la sanidad pública onubense coincidieron ayer en demandar una atención materno-infantil adecuada a las necesidades de la provincia. La discrepancia sin embargo apareció cuando desde el colectivo ciudadano, constituido en asociación, se aboga por que ésta regrese al Infanta Elena (HIE), mientras que los sindicatos confían en mejoras asistenciales pero sin renunciar a la centralización de esta asistencia en el Juan Ramón Jiménez, tal y como lo ha establecido el proceso de fusión hospitalaria que se ha cerrado este mismo mes.

La plataforma citó a los sindicatos a una reunión que tuvo lugar en la mañana de ayer en unos locales de la asociación de vecinos del Molino de la Vega. Según señaló el colectivo en una nota, "todos estamos de acuerdo en la necesidad de creación de un verdadero materno-infantil en nuestra provincia, por cierto la única que no lo tiene (Almería ya se ha puesto en marcha su construcción)".

La plataforma estima que si una decisión así se tomara en Huelva tendría un plazo mínimo de cinco años para verla hecha realidad, "por lo que es necesario en ese tiempo mejorar la asistencia a las embarazadas". Para Huelva, por una sanidad digna "el paritorio del Juan Ramón es insuficiente para las necesidades actuales y futuras, por lo que es necesaria una ampliación ya sea en un centro u otro para atender dignamente a las pacientes". De hecho, la plataforma sostiene que si no hay problemas en esas instalaciones es porque hay un elevado número de gestantes que ha optado por la sanidad privada en estos últimos años "por los problemas que ha acarreado la fusión de los servicios".

La plataforma considera que "privar al HIE de la maternidad es transfomarlo en un Chare, ya que todos los comarcales tienen maternidad, o incluso Chares como los de Écija y Andújar que sí tienen partos. Nunca se ha cerrado un comarcal en Andalucía y, con esta transformación, el Infanta Elena sería el primero que deja de tener su cartera de servicios completa y se convertiría en un Chare". Haciendo mención a la comparativa provincial, la plataforma recuerda que en Jaén, "con unos 100.000 habitantes más que Huelva, tiene cuatro maternidades: un hospital de especialidades con maternidad y tres comarcales también con maternidad y además tres Chares operativos".

En Sevilla y en Cádiz -añade el colectivo ciudadano- hay hospitales muy cercanos y ambos tienen maternidad. Entiende que "dividir la especialidad no es lícito y además hará aún más difícil la contratación de especialistas: reduce su desarrollo profesional y fomenta la pérdida de habilidades propias de su especialidad", ya que esa situación producirá que habrá ginecólogos que no atenderán partos, pediatras que no atenderán neonatos y traumatólogos que no atenderán patologías pediátricas...".

Otras especialidades que para la plataforma son irrenunciables en la cartera de servicios del Infanta Elena, son Cardiología y Hemodinámica en funcionamiento las 24 horas. En esa misma línea se encuentra Neurología "para poder tener Unidad de Ictus (Huelva es la única provincia sin ella) y la necesidad de que la Neurocirugía deba estar en el mismo sitio que Neurología para evitar los actuales problemas con los pacientes con ictus". Finalmente, también se habló de las necesidades que plantea la provincia, como "los equipos de 061 para la atención de las emergencias en la Sierra, los déficits en la Atención Primaria: falta de cobertura de todas las bajas y jubilaciones, acumulación de cupos, la atención de las urgencias por las mañanas, etcétera.

Según la plataforma, "todos los sindicatos se reafirmaron en que inicialmente se mantienen dentro del marco del acuerdo firmado con el SAS sobre el proceso de desfusión hospitalaria, aunque están pendientes de estudiar las carteras de servicios para los dos centros y los datos que les hemos proporcionado. Salvo CCOO en principio, siguen abiertos a buscar soluciones para los problemas actuales incluso la vuelta de Obstetricia al HIE".

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, Antonio Pérez confirmó todos estos puntos, si bien enfatizó el hecho de que no "se puede ir atrás de lo que se tiene", en referencia a las instalaciones del materno-infantil del Juan Ramón, considerando por lo tanto un retroceso el regreso de esa especialidad al Infanta, si bien incidió en que ese tipo de atención debe seguir mejorando en la provincia.