La plataforma exige que se acaben los cupos excesivos de los médicos

La plataforma o asociación Huelva, por una sanidad digna se reunió ayer con responsables de los distritos de Atención Primaria de toda la provincia a excepción de la zona norte. En este encuentro, el colectivo ciudadano mostró su preocupación por los elevados cupos de pacientes que algunos facultativos han de sobrellevar. Para la portavoz de la plataforma, Paloma Hergueta, el panorama con el que se encuentran algunos centros de salud onubenses se caracteriza por esos elevados cupos de pacientes que sobrepasan los 1.500 hasta llegar en algunos casos, hasta los 2.000. El colectivo asimismo denunció la política aplicada desde hace varios años de no sustituir las bajas o las vacaciones de los médicos de familia y otro personal sanitario.

La reunión de ayer se detuvo de manera especial, en algunos aspectos relacionados con el Condado y la capital ya que "en lo que se refiere a la situación de la Costa aún no nos han entregado información". Paloma Hergueta lamentó que en toda la comarca condal no haya matronas aunque arrancó de los responsables de los distritos de Atención Primaria, el compromiso de incorporar a esta comarca algún facultativo más que rebaje esos excedentes de cupo". Los responsables de la Sanidad onubense compartieron asimismo, el propósito de cara a este próximo verano, de que la Costa oriental cuente con un equipo Delta de Emergencias sin menoscabo de los dos habituales que ejercen su actividad en el Condado, es decir, que no se desplace uno de éstos a las zonas turísticas.

Sobre el centro de Isla Chica, el SAS confirmó que se trata de un proyecto que sigue adelante aunque no pudo concretar datos de ejecución.

Hergueta añadió, por otro lado, cómo los responsables del SAS fueron mencionando las mejoras que se están implantando desde el pasado noviembre. Hablaron sobre los proyectos que el SAS contempla de dar mayor viabilidad a los médicos de familia a la hora de realizar mayor número de pruebas diagnósticas como el cribado del cáncer de colon o las dermatológicas.

Tras las reuniones que la plataforma ha mantenido con los responsables de los centros hospitalarios y los de la Atención Primaria, Huelva, por una sanidad digna se encuentra a la espera de tener una entrevista con el gerente del SAS, Mariano Marín que presumiblemente, se celebrará el 7 de junio. Ante esta cita, Hergueta recordó que aún están a la espera de recibir la información prometida por el gerente del Juan Ramón Jiménez, Antonio León, sobre los proyectos y mejoras previstos para este centro asistencial.