La plataforma denuncia que el hospital sigue infradotado

La plataforma, ya asociación, Huelva, por una sanidad digna denunció ayer lo que entiende por infradotación de las especialidades que el SAS ha previsto para los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, una vez que se ha echado marcha atrás a la fusión de ambos centros asistenciales.

La asociación señala que "si analizamos la propuesta del SAS, vemos que de las 45 especialidades médicas, Huelva contará con 39. Nos congratulamos de que se incluyan Endocrinología, Neurología y Neurofisiología en el Infanta Elena, aunque quedamos a la espera de conocer su futura dotación". "Nos invade el escepticismo ya que, -sigue su comunicado- hasta ahora la Neurofisiología, ya duplicada, sólo consiste en la realización de electroencefalogramas los martes y jueves en el Juan Ramón".

Los traumatismos maxilofaciales graves se tienen que trasladar a Sevilla

Sobre la novedad de Inmunología, la plataforma indica que ya está activa desde hace meses, "eso sí, con un solo facultativo contratado y en la plaza de un analista jubilado". En cuanto a Cirugía Maxilofacial, "también existía ya con un solo facultativo contratado a media jornada, por lo que los traumatismos maxilofaciales graves se trasladan a Sevilla". La asociación incide en que Angiología y Cirugía Vascular, que consta de 2,5 facultativos, tiene 3 años de lista de espera y por su escasa dotación no se encarga de la patología venosa y alergia también con más de 18 meses de demora, siendo de referencia para toda la provincia.

Huelva, por una sanidad digna mantiene su postura favorable a que los paritorios regresen al Infanta mientras se construye el materno-infantil.

Además, este colectivo reivindicativo señala que "hasta el momento no se ha hecho nada real. Sólo el nombramiento de un nuevo gerente para el Infanta Elena, cuando la separación real de los centros no existe y que debe ser cesado inmediatamente porque ha sido uno de los responsables de la fusión y de sus nefastos resultados". "Los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez -añade el comunicado- siguen sin tener un Número de Identificación de Centro Autorizado (NICA) diferenciado, es decir, sigue existiendo el Complejo Hospitalario. No entendemos con qué base legal, se pueden separar las gerencias y no los servicios ni los profesionales sanitarios si no existen dos centros de gasto".