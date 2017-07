La plataforma denuncia demoras enlas pruebas de la Unidad de Mama

La Asociación Huelva, por una sanidad digna teme que el proceso de desfusión hospitalaria favorezca el incremento de las listas de espera por lo que considera chapuzas que se están realizando en todo este proceso y que, entre otros aspectos, tiene como objetivo evitar al mayor nivel posible las contrataciones de médicos.

En una nota enviada por la plataforma, hace referencia a la situación de varias especialidades deteniéndose de manera especial, en la de Unidad de Mama en la que lamenta que "no solo se han perdido varios días sin hacerse las correspondientes exploraciones radiológicas -aumentando la demora de los diagnósticos- sino que se ha roto un ecógrafo valorado en unos 80.000 euros".

Las listas de espera en Hematología también aumentan según la asociación

Esa demoras se extenderán, en criterio de esta asociación, en Radiología a causa de que "con la desfusión se devuelven de golpe al Hospital Infanta Elena (HIE) los pacientes pendientes de citar para las pruebas radiológicas de su área, pero falta en el HIE dos radiólogos que están asignados a la Unidad de Mama" de manera que "o se contrata o de nuevo las demoras se dispararán aún más".

Huelva, por una sanidad digna se hace eco de que esta unidad se mantendrá en el Juan Ramón Jiménez (JRJ), como referencia provincial, después de "las numerosas quejas por la inexistencia en el Infanta Elena de un mamógrafo digital que permitiera que las pacientes atendidas en su área, tuvieran acceso a la misma tecnología que las del área del JRJ". Otra de las unidades en las que la plataforma asegura que aumentarán las listas de espera es en Hematología. La asociación argumenta que "la fusión se hizo para ayudar a cubrir, con los hematólogos del HIE, las guardias, bajas, jubilaciones, etcétera, de los facultativos del JRJ sin necesidad de contratar a sustitutos". Con la desfusión, "se devuelven al Infanta a sus dos facultativos pero se les obliga a asumir parte de los pacientes de su área que, por su complejidad, ante atendía el JRJ al ser referencia provincial para así, descongestionar un poco el servicio del JRJ sin tener que contratar a los sustitutos que faltaban". "En este caso -añade la plataforma- ya no estamos fusionados pero se intenta mantener la misma política de no contrataciones. No volvemos al número de efectivos de antes y así indefectiblemente, aumentará la lista de espera".

También hay críticas para el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) en su vertiente pediátrica. Lo cierto es que han regresado los facultativos al HIE pero "ha habido grandes dificultades para que se devolviese el instrumental del quirófano e incluso los microscopios". Aunque en el HIE se podrá atender a los niños en consulta, "no podrán intervenirlos quirúrgicamente sino que tendrán que derivarlos al servicio del JRJ, es decir duplicando la consulta y alargando el tiempo de espera, todo porque se empeñan en mantener la Pediatría en el JRJ a pesar de no tener en marcha ni siquiera el proyecto del materno-infantil".

La Asociación Huelva, por una sanidad digna insta a los gerentes de los dos hospitales de la capital, a que cumplan la sentencia que anuló la fusión y por tanto "el HIE debe tener al menos, la misma cartera de servicios y efectivos que antes". Asimismo añade que el proceso de desfusión se está haciendo sin negociar "siquiera con los sindicatos", ya que "en sus reuniones solo les informan y solo parcialmente".