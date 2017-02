La plataforma en defensa de la sanidad reclama el mismo acuerdo de Granada

"No es que confiemos en que en Huelva suceda lo mismo, es que tiene que suceder". Tal cual, taxativa, se pronunció ayer la portavoz de la plataforma ciudadana Huelva por una Sanidad Digna, Paloma Hergueta, tras el acuerdo alcanzado en Granada por la Junta de Andalucía y los profesionales sanitarios para la restitución de la fusión hospitalaria.

Hergueta aseguró que la Consejería de Salud "está obligada" a cerrar un acuerdo "igual" tras la derogación del decreto de fusión entre el Infanta Elena y el Juan Ramón Jiménez para la creación del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.

En el caso de Granada, Salud y las plataformas en defensa de la sanidad pública firmaron el martes un acuerdo para el establecimiento de dos áreas hospitalarias en la ciudad, en correspondencia con los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, que contarán también con "dos direcciones gerencias con sus equipos directivos correspondientes". Para Huelva, Paloma Hergueta reclama los mismos términos apelando a que "todos los ciudadanos andaluces debemos ser iguales".

"Si allí se concede a los granadinos algo porque se ha determinado que lo hecho anteriormente era un desastre y aquí no, sería el colmo de la discriminación. No es que confiemos en que en Huelva suceda lo mismo -reiteró la portavoz- es que tiene que suceder porque si no tuviéramos un acuerdo igual sería vulnerar los derechos constitucionales de los onubenses".

La reclamación de la plataforma ciudadana se centra en la reversión de la fusión hospitalaria, si bien se recuerda que esto no acabará con los problemas de la sanidad pública en Huelva. En las sucesivas movilizaciones se ha reclamado la restitución de "dos hospitales completos", como ahora se ha acordado en Granada, donde la derogación del decreto de fusión se produjo la semana pasada, al mismo tiempo que la de Huelva.

Hergueta reiteró la "obligación" a repetir en la capital onubense el acuerdo granadino y recordó para ello la "absoluta responsabilidad" de la Junta de Andalucía. "Sería el colmo que no lo hicieran cuando Huelva es la provincia más maltratada en sanidad pública. Sería un ensañamiento y podría arder Troya", añadió.

En este sentido, la portavoz no descartó que se produzcan nuevas movilizaciones ciudadanas, como una tercera manifestación, en caso de no lograr una respuesta real a las necesidades que presenta la provincia en materia sanitaria. El martes fracasaron los representantes de la plataforma en su intento de trasladar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en persona, sus reclamaciones. Hoy continuarán sus acciones con una reunión en el Colegio Oficial de Médicos con representantes de partidos políticos de la provincia para trasladarles el nuevo escenario tras la derogación de la fusión.

Dos de ellos, PSOE y Ciudadanos, se refirieron ayer a la situación sanitaria de la provincia en sendas notas de prensa. Desde la formación naranja se avanzó que se reclamarán "soluciones concretas" en el pleno monográfico sobre salud que se celebrará en el Parlamento de Andalucía el próximo 15 de febrero.

El parlamentario de Ciudadanos por Huelva, Julio Díaz, aseguró que "es insostenible el déficit de inversiones para Huelva, ya que seguimos siendo la provincia con los parámetros más bajos en todos los indicadores". Para ello reclamó, al igual que la plataforma, "soluciones para Huelva como ha ocurrido con Granada".

El Partido Socialista, por contra, valoró la voluntad de la Junta para atender las demandas ciudadanas "dando un giro a la dirección del Complejo Hospitalario de Huelva, cuyo nuevo gerente está trabajando mano a mano con los profesionales, los sindicatos y las asociaciones de enfermos y usuarios del sistema".

El parlamentario socialista onubense Diego Ferrera, vocal en la Comisión de Salud del Parlamento, destacó "los avances que se están dando, tales como el proyecto de mejora del Área de Pediatría, que evitará el traslado de 600 menores a Sevilla, la UCI pediátrica o el refuerzo de Atención Primaria". Por ello consideró una "gran injusticia" las movilizaciones.