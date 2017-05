La plataforma pide al SAS un compromiso y no planes de mejora

El verano, un nuevo frente abierto para la Junta

Al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se le puede abrir un nuevo frente de cara a la temporada estival. Así lo entiende, por lo menos, desde UGT y Sindicato Médico que ya han advertido de las repercusiones que puede tener un futuro Plan Costa que, a la espera de ser presentado oficialmente, puede suponer cambios notables en la asistencia sanitaria en los lugares de playa pues no tendrá una planificación por provincias sino que se configurará a nivel de toda la comunidad autónoma. Desde la Delegación Territorial de Salud se indicó que aún es temprano para concretar cómo será el diseño de la atención en el litoral onubense. No piensan de la misma manera desde UGT. Su responsable Jesús Tormo señaló que "es urgente que se sepa cómo va a quedar el verano en los sitios de costa y que se cubran de manera adecuada todas las sustituciones de los trabajadores que toman sus vacaciones". UGT considera que será necesario un incremento de plantilla en Atención Primaria y abogará porque la zona Mazagón/Matalascañas disponga de un equipo del 061 durante el período estival. El Sindicato Médico (SM) lamenta que no se hayan "facilitado datos ni medidas concretas del anunciado Plan Costa, pese a tener Huelva y la Costa de la Luz un importante papel en el mismo, con una población que se cuadruplica o quintuplica en el período estival". Junto a la incógnita que se suscita de cara a los meses estivales, el SM denuncia la no existencia, "pese a haber sido requerido reiteradamente a la Administración sanitaria, de un plan de vacaciones ni de recursos humanos a medio o largo plazo, generando y agravando año tras año el problema a la hora de dar cobertura a la población residente pero también a la desplazada en las localidades costeras. Obligando a recurrir a medidas peregrinas como la contratación de profesionales extracomunitarios en ocasiones sin el mínimo conocimiento del idioma", asegura.