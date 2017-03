La plataforma pide al Recre que cambie la hora del partido del 23 de abril

La presidenta de la asociación Huelva, por una sanidad digna, Paloma Hergueta, solicitó ayer que el Recreativo cambie de hora o de día la celebración del partido que tiene que jugar con el Melilla el 23 de abril, justo el día en que esta plataforma reivindicativa ciudadana tiene previsto la celebración de su cuarta manifestación por las calles de la capital. El Recre responde que no es posible el cambio por ser un partido fijado desde agosto por la Federación y porque tendría que asumir el sobrecoste generado por el cambio si accediera el Melilla.

Hergueta ha enviado una carta al presidente del Decano en la que igualmente se dirige a "la Federación de Peñas y al resto de colectivos de aficionados recreativistas" para "que apoyen este cambio y este gesto, que engrandecería aún más el nombre y la historia de nuestro club y al que estaríamos eternamente agradecidos".

La misiva solicita que el consejo de administración del Recreativo se haga eco de esta aspiración del colectivo ciudadano y para ello Paloma Hergueta presenta varios argumentos. Confirma que la cuarta manifestación será el día 23 de abril a las 12:00, con "el objetivo de luchar por la mejora de la situación sanitaria en la provincia de Huelva".

Debido a que en "la anterior convocatoria hubo una coincidencia en día y horario del partido de fútbol disputado entre el Recre y el Córdoba B con el desarrollo de nuestra manifestación, coincidencia que restó participación a ambos eventos, algo que en nada nos beneficia a ninguno, intentamos por todos los medios ajustar nuestro calendario intentando evitar la coincidencia de nuestras movilizaciones con un partido en casa de nuestro equipo".

Acto seguido, la presidenta de la asociación descarta las opciones que se le presentaba a su colectivo y que les obligan a elegir el 23 de abril. De este modo, el 16 de abril, en que se juega fuera de Huelva el partido La Hoya- Recreativo, es Semana Santa. El fin de semana posterior, el del 30 de abril, coincide con el puente del 1 de mayo y el inicio de la feria de Sevilla. El 7 de mayo el Recreativo vuelve a jugar en casa de manera que "no podemos seguir aplazando nuestra manifestación hasta el 14 de mayo que sería la primera fecha en que, de nuevo, el Recreativo jugaría fuera de casa y además estaríamos metidos ya en fechas de romerías".

La presidenta de la plataforma argumenta, por otro lado, que "los sábados no son fechas viables para nuestras movilizaciones, ya que si pretendemos que acudan masivamente, no solo los ciudadanos residentes en Huelva capital, sino todos los de los pueblos de la provincia y además en este caso todos los granadinos posibles, no es pertinente una convocatoria en un día semilaborable y algo parecido ocurre con el horario (adelantar la manifestación les dificultaría la llegada y atrasarla el regreso).

Por todas estas razones, Hergueta pide al presidente del Recre que "entienda nuestra situación y le solicitamos que el Decano (al que siempre la ciudadanía de Huelva ha apoyado y ayudado) hiciera lo posible para que su programación y su horario no den la espalda a su pueblo y su afición en su lucha por una sanidad digna para nuestra provincia y por eso, respetuosamente solicitamos al consejo de administración que valore la posibilidad de realizar un cambio en el horario o en el día previsto para dicho encuentro ya que esto supondría un beneficio para ambos y un apoyo explícito, a Huelva y los onubenses, del Decano".

Fuentes oficiales del Recreativo aseguraron ayer a Huelva Información que el cambio del partido no es factible debido a que por la peculiaridad geográfica del rival el horario se encuentra fijado desde el 15 de agosto según marca la normativa de la Federación y la modificación debe ser aceptada por el Melilla. Además, el sobrecoste originado por la modificación del horario debería ser asumida por el Recre en este caso como solicitante. Estas mismas fuentes aseguraron que en el Nuevo Colombino todavía no han recibido oficialmente la carta del colectivo Huelva, por una sanidad digna.

Esta cuarta manifestación contará con el respaldo de profesionales sanitarios y ciudadanos de Granada y de otros puntos de Andalucía. Así lo anunció el pasado martes, Jesús Candel Spiriman, alma mater de la plataforma ciudadana que consiguió frenar la fusión hospitalaria en la ciudad de la Alhambra, que visitó Huelva para reunirse con los miembros de Huelva, por una sanidad digna.