La plantilla del hospital denuncia que siguen las mismas plazas para aparcar

Los trabajadores del Juan Ramón Jiménez ven que pasa el tiempo y los problemas de aparcamiento no se solucionan. Para dar respuesta a este descontento, la Delegación Territorial de Salud ha anunciado que se está en el paso previo a la licitación de las obras que tienen que dar como resultado la apertura de un aparcamiento que mitigue las graves carencias de estacionamiento. La situación ha sido denunciada en diferentes ocasiones por la junta de personal del hospital y padecida a diario por trabajadores y usuarios.

La Delegación de Salud explicó que el proyecto tiene que dar como resultado la habilitación de 300 plazas para las que tendrán acceso gratuito los trabajadores y una cuota de 0,80 euros por día para los usuarios. Por otro lado, el parking de pago que viene funcionando desde 2012 ha visto cómo quedaba desierto el concurso de adjudicación que se había realizado. Se ve que las condiciones con las que salió no eran lo suficientemente atractivas. Desde el Ayuntamiento se indicó que una vez quedado desierto el concurso, habrá otro para licitar este servicio con unas condiciones distintas, aunque no hay ánimo de que haya un cambio de tarifas. El objetivo final es que sus 500 plazas también cuesten 0,80 euros al día, lo que no parece muy atractivo para las empresas interesadas.

El anuncio de la apertura del nuevo aparcamiento viene como reacción al malestar que arrastran los trabajadores. De hecho, es complicado hallar un hueco libre después de las 8:00, que es la hora principal de entrada de la plantilla. Las opciones, una vez que el recinto hospitalario se satura, es buscar lugar en todas las zonas contiguas. Aunque la escasez de aparcamientos tiene como principales víctimas a los trabajadores, no en menos grado afecta a los pacientes que, obviamente, no tienen que ir con la misma frecuencia que los primeros al centro sanitario.

Desde la junta de personal del Juan Ramón, su presidente Antonio Pérez indicó que "no hemos recibido ninguna noticia de que se vaya a habilitar la zona de aparcamientos que se añadirían como consecuencia de la cesión de terreno por parte del Ayuntamiento". "Lo que sí sabemos -añadió- es que nos dijeron que todo estaría listo para principios de año y ya estamos en abril sin que haya nada hecho".

La Delegación Territorial de Salud añadió, por su parte, que "la Delegación hizo de intermediaria entre el hospital y el Ayuntamiento para que este último cediera los terrenos", lo que tuvo lugar en octubre del año pasado. Existe ya un proyecto redactado y pronto será el momento en que se saque la licitación. Las obras, que serán costeadas por el Juan Ramón Jiménez, tendrán un coste de unos 200.000 euros. Son 8.000 metros cuadrados contiguos al campo de fútbol. Desde el nuevo parking se adecuará un pasadizo para poder acceder en poco tiempo a Consultas Externas y Urgencias, algo parecido a lo que en su momento se habilitó en la zona de estacionamiento privado.

Antonio Pérez indicó que "no se nos ha informado de nada, aunque es cierto que el actual director-gerente, Antonio León, nos mostró en una reunión que tuvimos tanto el documento que acreditaba la cesión de terrenos como el proyecto redactado". Además, la junta de personal solicitó un encuentro con los responsables municipales para informarse sobre este tema sin que "hayamos tenido respuesta".

El proyecto global incluye el tradicional aparcamiento, operativo desde la apertura del hospital en 1993. En éste la práctica totalidad de las plazas son cubiertas y seguirán siendo gratis. Junto a ello estarán los dos espacios de pago: el que entró en vigor en 2012 y el nuevo, aunque con esa misma tarifa de 0,80 euros por todo el día. Pérez añadió que "también se habló de que se podría sacar un bono de 10 euros al mes".

El presidente de la junta de personal incidió en que "la situación se ha agravado en estos últimos meses, ya que categorías profesionales como los enfermeros o los auxiliares de Enfermería han cambiado sus horarios de modo que su jornada laboral se extiende hasta las 20:00". Esto hace que el notable descenso de flujo de coches que se daba a partir de las 15:00 no se produzca en los mismos términos contribuyendo negativamente a la hora de buscar plaza.