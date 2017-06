La plantilla de Emtusa aborda la situación del comité de empresa

La tensión es palpable. Después de que un tercio de la plantilla de Emtusa recogiera firmas, los trabajadores de la empresa municipal fueron convocados ayer, a partir de las 23:00 en primera convocatoria, a una asamblea para votar si se procede o no a iniciar las acciones pertinentes para la recusación del comité de empresa, presidido por Félix Cáceres (CCOO). De salir un sí, se procederá en un plazo máximo de 48 horas a convocar a los trabajadores a un referéndum para adoptar una decisión final y, llegado el caso, disolver el comité de empresa y convocar nuevas elecciones.

Antes del cierre de esta edición, Cáceres precisó que la decisión de iniciar las acciones para revocar al comité necesitaba el voto de 69 trabajadores como mínimo de la plantilla, que asciende a 135. Se requiere, por lo tanto, mayoría absoluta. Hasta entonces, fuentes del comité y de la plantilla plantearon sus dudas sobre la decisión final que se adoptaría. Incluso estaba en el aire, más allá del resultado en sí, si tras la jornada laboral asistiría a la asamblea el número necesario de empleados como para alcanzar una mayoría.

La tensión en el comité -compuesto por cuatro delegados del Sindicato Unitario, cuatro de CCOO y uno de UGT- viene de atrás. En las elecciones la lista más votada fue la del Sindicato Unitario y al frente del comité estaba Antonio Olivares, de esta central sindical. Pero hace unas semanas éste dimitió junto al vicepresidente. Entonces Cáceres se presentó a la presidencia y salió elegido con los votos de los cuatro delegados del Sindicato Unitario.

Esto fue cuestionado por miembros de CCOO, que creen que Olivares y el vicepresidente debían salir del comité y que entraran dos suplentes del Unitario. Pero fuentes de CCOO señalaron que ambos quisieron quedarse cediendo la presidencia a otro sindicato.

Cáceres ya dejó claro que este es el modo de pensar de "una parte" de CCOO. Su intención fue la de "sacar la cara pensando que era lo mejor para no tener que convocar elecciones" y, además, apuntó que "sorprendentemente se votó desde CCOO por unanimidad a un secretario del Unitario, parte que han omitido al decir que este sindicato me votó a mí pero no al revés".