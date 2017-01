El pionero Grado en Gestión Cultural "debería ser una lanza estratégica"

El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva ademas de profesor de Geografía en el Departamento de Historia, Geografía y Antropología , Alfonso Doctor hizo declaraciones sobre la implantación del Grado en Gestión Cultural. Una titulación que es pionera por la UHU y de la que "debería ser una de las puntas de lanza estratégicas de la Universidad, pues para una institución académica como ésta no es fácil ser la número uno en algo e incluso en algunos aspectos es casi imposible que lo seamos por obvias razones de presupuesto y de masa crítica". Y es que el decano de Humanidades tiene claro que "en esa titulación, en cambio, sí podemos ser número uno en España y creo que eso es algo que no debería desaprovechar esta universidad" ya que hay que tener en cuenta que no es una titulación marginal si valoramos que nuestro país ha recibido en 2016 más de 60 millones de turistas extranjeros y que el 20% de ese turismo es cultural". Además, si a eso "le unimos los turistas españoles, el mercado es enorme y con solo dos universidades en todo el territorio nacional la potencialidad es inmensa".

Córdoba es junto a Huelva las únicas ciudades que imparten este Grado que ha servido entre otros aspectos para "abrir la mente de la comunidad universitaria, que puede comprobar así que hay otras titulaciones interesantes aparte de las tradicionales", y para "dinamizar la vida cultural en la facultad".

Quiere recuperar el papel histórico de la facultad como espacio de "cultura y debate"

La Facultad de Humanidades es un centro que ofrece hoy en día un abanico amplio y atractivo de titulaciones oficiales y que tratará de reforzar el actual equipo directivo. "Queremos que esta facultad vuelva a tener el papel histórico que ha tenido como espacio de cultura y de debate para toda la sociedad y queremos reforzar la imagen externa para hacer visible que contamos con algunos de los mejores expertos de España en diversas materias y que, en varios casos, cuentan también con un reconocimiento internacional muy elevado".

Alfonso Doctor hizo referencia también, como uno de los valores de la Facultad de Humanidades de la UHU, el proceso de internacionalización, que además se quiere potenciar próximamente. El intercambio de estudiantes a través del programa Erasmus, la implantación de la docencia en lengua extranjera para algunas asignaturas y la relación, en materia de investigación, con otras universidades forman parte del activo actual en esta materia.