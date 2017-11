El personal de servicios en Educación tiene un déficit de 60 empleados

La junta docente incide en la falta de planificación del curso

El curso 2017/18 ha comenzado con problemas "que corren el riesgo de convertirse en crónicos". La junta de personal docente (JPD) "suma este año la falta de planificación que ha demostrado la Consejería al no convocar con previsión, los procedimientos para ampliar las bolsas de trabajo de personal aspirante a interinidad y que ha desembocado en una serie de despropósitos cuyas únicas víctimas han sido los alumnos, que durante más de un mes no han tenido profesores en diversas asignaturas". En lo que supone el primer comunicado oficial de la JPD del curso actual, se hace asimismo mención a "la carga horaria en los centros de Infantil y Primaria, donde el ajuste de horarios y personal se traduce en una presión horaria que no deja atender las necesidades del alumnado con las mínimas garantías". Otro problema es el cupo de sustituciones. Según el modelo actual, los alumnos deben esperar que dicha baja sea cubierta por un sustituto y que, en la mayoría de los casos, comprende un periodo mínimo de quince días. A la espera del sustituto, dichas ausencias son cubiertas en Secundaria por profesorado de guardia que no imparte docencia directa. La situación es más grave en Primaria e Infantil, pues a la espera de la sustitución, las bajas son suplidas por la plantilla de apoyo".