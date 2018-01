Los peregrinos de Huelva deberán estar inscritos para entrar en Gato

Como novedad en la peregrinación de este año, "para facilitar la asistencia de todos los amigos y simpatizantes que nos quieran acompañar, cualquiera que lo desee podrá solicitar el correspondiente pase de acceso de la hermandad sin necesidad de ser hermano, diferenciando eso sí en el donativo que se habrá de abonar, entre aquellos que son hermanos y los que no lo sean".

Por motivos de seguridad, dada la masiva afluencia de personas y tratándose de un espacio natural de especial protección, la junta de gobierno informa de que "no podrá acceder a Gato ninguna persona, caballista o vehículo sin la pertinente acreditación por parte de la hermandad".

Los pases se solicitan en la hermandad

El plazo para retirar la acreditación de acceso comenzará el lunes día 29 y finalizará el 12 de febrero. Los peregrinos a pie están exentos de donativos. Mientras que para los caballistas es de 5 euros para los hermanos, y de 10 para los que no lo son, con este mismo criterio para los coches todoterreno serán 10 euros y 20; los vehículos de tracción animal, de 30 y 60 (se considerará de hermanos para los que lleven al menos un 40% de ellos inscritos); y tractores, 50 y 80 (al menos el 10% deben ser hermanos). La persona que inscriba un vehículo, sea o no hermano, deberá ser ocupante del mismo. Mientras que para tractor o vehículo de tracción animal con consideración de hermano, los inscritos como tales deben ser obligatoriamente ocupantes del mismo. En ambos casos, si no van estos hermanos perderían el pase de acceso a Gato.