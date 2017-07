La pérdida del azulejo publicitario

La publicidad es un elemento cambiante, adaptado a los tiempos en los que se vive. Todo es la forma de encontrar el mejor impacto de lo que se quiere vender. En el ámbito de los comercios de la ciudad marcaba también la distinción cómo vestir su fachada; lejos están las que se cubrían de madera, hoy el único recuerdo de aquellas es el que rescató en su día la librería Saltés, en la calle Ciudad de Aracena.

La azulejería fue otro de los elementos que a principios del siglo XX va a marcar algunas fachadas. Muy especialmente la de la calle Concepción, la antigua Farmacia de los Hermanos Caballero. Reviste con un toque moderno la planta baja destinada al comercio. Un edificio de interés, de 1857, por el que ahora se trabaja para su recuperación histórica. El Ayuntamiento reaccionó y ahí está la protección del peatón de posibles desprendimientos. Igualmente para el acceso a la farmacia para sus clientes se instala un tejadillo, para el que no encontraron mejor anclaje que en los mismos azulejos que se pretende proteger. No hay forma de entenderlo, que se haya realizado un total de diez perforaciones. Viendo esto la preocupación es saber qué tipo de vigilancia se realiza sobre el patrimonio arquitectónico. La pregunta es si no hay otra forma de protegerlo. No está muy en consonancia con la reacción del Ayuntamiento que tras analizar el estado en el que se encuentra el edificio catalogado el pasado 3 de abril, para pasar a formar parte del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Huelva. Una respuesta a una primera reacción en la que el propio Consistorio insta a la propiedad para que mantenga la fachada del edificio, apuntalando huecos y forjados e instalando en la fachada del inmueble una malla retenedora. Exige que la fachada se mantenga y se pongan en valor. Sin embargo lo que no se podrá conservar es el interior del edificio, porque según el Ayuntamiento presenta daños irreversibles por la falta de una preocupación por este edificio del anterior equipo municipal.

El deterioro de la fachada se venía observando desde hacía décadas en la despreocupación por la fachada de azulejería de la Farmacia, que al quedar reducida a uno de sus arcos, los otros dos son modificados. El del centro, con la antigua tienda de discos Radilux, el medio punto pasa a ser cuadrado y a ocultarse los azulejos. El correspondiente al del acceso al edificio, donde se encontraba junto a la escalera la tienda de Foto Rodri, corre mejor suerte, aunque se pintó en blanco, lo que se espera no dañe los azulejos.

La farmacia de la calle Mora Claros, que da sobre nombre de Botica a la calle, utiliza también la azulejería en la casa de la esquina con Puerto para anunciar su presencia aquí con un azulejo de la casa sevillana de P. Nacvia. No hay que olvidar el valor patrimonial que supone el interior de la propia farmacia, siendo única en su estilo en Huelva y digna de formar parte del catálogo de interés del casco histórico de la ciudad.

Igualmente, la azulejería se instaló en algunos otros lugares de la ciudad con un afán publicitario más directo, más que de decoración de la fachada. Eso ocurrió en algunos de los bares de la avenida de Portugal que en la actualidad han desaparecido.

Sin embargo sí se encuentra otro de los azulejos publicitarios a la entrada de la ciudad por la Nacional 431. Un clásico en la venta Angelito, es de esos hitos arquitectónicos -termino tan usado en la actualidad- que merece mantenerse en la ciudad y evitar que un día se pierda. Es también una pieza de arte en el diseño publicitario realizado por la prestigiosa casa sevillana Mensaque-Rodríguez & Compañía. Será necesario estar pendiente del futuro de este hito cuando desde el Ayuntamiento se anuncia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Parcial número 6 del PGOU, dado a conocer hace solo unos días. Luego será tarde las lamentaciones.

Por otra parte, hay que mencionar el atractivo diseño de la fachada número 92 de la carpintería de la avenida de Alemania, que también sería una pena que se perdiera un frontal de azulejos con dos artísticos centros florales, en la parte superior.