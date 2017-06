El pequeño comercio pide volver a limitar el calendario de rebajas

Cuando la tercera parte del año se está de rebajas, es difícil que le salgan las cuentas al pequeño comercio, aunque para las del próximo mes de julio hay un "optimismo moderado". La campaña de primavera-verano "no ha sido todo lo buena que se esperaba" y el producto "tiene que salir, tiene que haber un momento en el que suba el pico de consumo". Es la previsión del secretario general de Ceca Comercio Huelva, Daniel Caldentey, que apunta hacia un 3-5% más de ventas que las que hubo en las rebajas del pasado verano, cuando por tercer año consecutivo las ventas se quedaban por debajo de las primeras estimaciones que manejaban los comerciantes.

El año no comenzó bien. El adelanto de las últimas rebajas de invierno a plena campaña de Navidad rompió la tendencia positiva, dificultó la venta del stock del producto y perjudicó el inicio de la temporada primavera-verano, que se ha resentido hasta el final. Y lo seguirá haciendo , como ya ocurrió en la pasada temporada estival "mientras no vuelva a haber una regulación igual para todos". Es decir, que como ocurría antes de 2012, se marque un inicio y final para los descuentos "y todos los comercios sin excepción se regulen por ello". Ahora, lo que creen que "no tiene sentido" es que haya dos meses de rebajas ; la propia dinámica del consumo de los onubenses les da la razón. La misma dinámica que sigue poniendo a la cabeza de las ventas el textil y el calzado (puntas de lanza en períodos de descuentos), seguido del equipamiento del hogar, que empieza a subsistir tras una fuerte crisis, y, cada vez con más fuerza, las nuevas tecnologías, que están en auge gracias a las tendencias de la sociedad y la fuerte inclusión de las redes sociales en el día a día. Hasta hace unos años, las ventas que se concentraban del 1 de julio al 31 de agosto representaban casi una tercera parte de las que cerraban un balance anual. Ahora, suponen menos del 10% de ellas, de ahí que Caldentey insista en que "se ha perdido el efecto de las rebajas".

Los onubenses no suelen ser muy gastosos durante los descuentos de estivales y suelen desembolsar entre 30 y 70 euros, con una media que ronda los 50 euros por onubense, según el último informe que elaboró la Unión de Consumidores de España, que apunta a un gasto entre los andaluces que oscila entre los 35 y 73 euros.