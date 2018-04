Los pensionistas ven avances pero no pararán hasta tener pensiones justas

Los pensionistas continúan con su calendario de movilizaciones para reivindicar unas "pensiones justas". Unas doscientas cincuenta personas, según la Policía Nacional, se concentraron ayer por la mañana en la plaza de la Constitución de la capital onubense en defensa del sistema público de pensiones.

Rafael Paladini, portavoz de la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, señaló que en los dos meses que llevan movilizándose se han conseguido "algunos avances", en relación a la subida del 3% para las mínimas y las no contributivas, así como del 1,5% para los que ingresen menos de 9.800 euros anuales y del 1% para los que perciban menos de 12.040 euros al año, contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. "No había dinero hasta que hemos salido a la calle", subrayó.

La Plataforma no quiere protagonismo de políticos en sus movilizaciones

No obstante, Paladini destacó que el objetivo del colectivo "no es la subida para este año, sino la defensa de las pensiones públicas", a lo que añadió que "no vamos a parar hasta acabar con esta política de pensiones de miseria".

Ayer los pensionistas volvieron a salir a la calle, secundando una convocatoria de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, y están dispuestos a llegar hasta donde haga falta hasta que se le dé respuesta a sus reivindicaciones, entre ellas una subida según el IPC. "Si hay que ir a Madrid, iremos". El portavoz de la plataforma onubense comentó que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "se comienza a recoger parte de nuestras reivindicaciones, pero no son suficientes", ya que "son medidas para este año", tras el cual habrá una "vuelta a las pensiones de miseria para el futuro".

No obstante, reconoció que las medidas incluidas en el proyecto de PGE "es una gran victoria de nuestra movilización". Indicó que "dos meses de acción ya ha conseguido introducir una cuña en la política de subida de pensiones de miseria. Hoy -por ayer- volvemos aquí a realizar nuestras reivindicaciones y denunciar un proyecto de la UE de Plan de Pensiones Individual, que es un misil contra los sistemas públicos de pensiones".

Pedro Antonio Peláez, también portavoz de la plataforma, subrayó que no están de acuerdo con la forma de actuar del Gobierno, "este intento de subir las pensiones es sólo para este año, el próximo estaríamos en el 0,25%. No resuelve nada, porque la mayoría de las pensiones está en el 0,25%", una situación que "probablemente hay que mantenerla y no lo vamos a consentir. Nos están queriendo robar lo poco de pensiones que tenemos".

No quieren los pensionistas protagonismo de los políticos en sus movilizaciones y así lo pusieron de manifiesto ayer en la concentración, que contó con la presencia del coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo. Paladini afirmó que "Izquierda Unida nos ayuda mucho" pero calificó de "inoportuno" el protagonismo de Maíllo. Resaltó que "somos un movimiento social, apartidista e independiente". Apuntó que "lo que nos mueve es la defensa del sistema público de pensiones".