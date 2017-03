Las patologías de la salud acaparan la siniestralidad en el trabajo

La mayoría de las bajas laborales por patologías no traumáticas tienen una causa directa con el estrés y la presión en el trabajo. Los datos que maneja la Consejería de Empleo, Empresas y Comercio señalan que los índices de siniestralidad o accidentalidad laboral en Huelva están en la media andaluza y nacional, y además se producen más en las pequeñas y medianas empresas que en la gran industria. Así lo puso de manifiesto ayer el director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González, que participó en una jornada técnica sobre la integración de la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad de los incumplimientos.

Según González, Huelva no tiene unos datos de siniestralidad especialmente relevantes, si bien en los últimos años han aumentado los registrados in itinere (traslado al centro de trabajo) y los relacionados con la salud (patologías no traumáticas) como el estrés, los ictus y los infartos, incremento que tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones laborales que repercute de manera directa en los trabajadores.

Los siniestros relacionados con las patologías traumáticas, esto es los que guardan una relación causa efecto entre la actividad laboral y el accidente, no presentan unos índices elevados y se mantienen en la media andaluza.

Respecto al incumplimiento por parte de las empresas de las medidas de prevención de los riesgos laborales, la provincia onubense está también en la media de Andalucía y España. "Las compañías de Huelva cumplen y no destacan en incumplimientos respecto a otras provincias", resaltó Gómez.

Las últimas encuestas en materia de gestión preventiva de la Junta constatan un aumento en el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, por parte de las empresas, y que además no obedecen a las exigencias propias de normativa sino a la iniciativa de los empresarios y a su preocupación por la prevención.

Y es que, según el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, los empresarios son cada vez más conscientes de que la prevención es un valor añadido y no un coste, y así lo entienden sobre todo las grandes industrias, aunque incidió en demandar a las compañías que implementen las medidas preventivas.

El delegado señaló que donde más siniestros se producen es en las empresas del sector servicio, ya que la mayoría de ellas al ser pequeñas "les cuesta más económicamente poner en marcha los servicios de prevención", mientras que donde menos es en la industria, si bien los accidentes suelen ser graves.

La jornada técnica sobre prevención de riesgos laborales de ayer se centró en el incumplimiento de la normativa en esta materia y contó con la presencia de representantes de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía.