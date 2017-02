El paro, la sanidad y la educación es lo que más preocupa a los onubenses

Después de dos manifestaciones que desbordaron cualquier previsión, de ser la causa que echara a la calle a miles de onubenses en menos de dos meses, no cabe duda de que a Huelva le preocupa la sanidad y no solo eso, sino que la moviliza como nada antes lo había hecho. Por si hubiera alguna duda, el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) lo dejó ayer claro: tras el desempleo, la sanidad es lo que más inquieta a los onubenses, relegando a segundo plano la corrupción, el fraude, las pensiones, la clase política o incluso la marcha de la economía o la desigualdad social. Por contra, la educación gana puestos y se convierte en la tercera mayor preocupación de los ciudadanos en la provincia. Y eso ocurre cuando los onubenses valoran los tres primeros problemas de Andalucía y también cuando se lo llevan al terreno personal.

El primero es el desempleo. Con 53.593 personas buscando trabajo no es de extrañar que para el 85% de los onubenses (más de un punto por encima de la media andaluza) el paro encabece el listado de los problemas de la comunidad autónoma. Lo lógico sería, como venía ocurriendo años atrás que la situación de la economía ocupase el segundo lugar, pero no. Ese puesto lo ha ganado con creces la sanidad y lo ha hecho hasta el punto de preocupar más de lo que lo hace en el conjunto andaluz. Para el 49% de los onubenses la sanidad está entre las principales preocupaciones (31,7% de los andaluces), cuando hace dos años lo era solo para el 23,3% de los onubenses. En ese tiempo la indignación popular se ha hecho visible de manera especial, por sentir en primera persona cómo las listas de espera se iban dilatando hasta niveles desconocidos (de hecho, uno de los objetivos de la nueva directiva del Complejo Hospitalario en Huelva es recuperar la media andaluza en los tiempos de demora el próximo verano). Tanto usuarios como profesionales y sindicatos han reconocido que la política de recortes ha llevado, según estimaciones sindicales, a perder el 10% de la plantilla del Complejo Hospitalario, aumentar la eventualidad un 25% en los últimos cuatro años y a cerrar cerca de otro 10% de camas hospitalarias. Junto a ello, Huelva dejó de contar con un concierto con el Hospital Blanca Paloma, de la Empresa Pascual, que asumió en años anteriores operaciones, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, es decir, ayudaba a que las listas de espera no fueran tan disparatadas como las que había en el momento de realizar la encuesta, entre el 28 de noviembre (justo un día después de la primera gran marea blanca) y el 6 de diciembre. La intranquilidad de los onubenses en este ámbito se explica además por el parón (que se interpreta como dejadez) en los centros hospitalarios de alta resolución, conocidos como chares. A pesar de que hace más de doce años que se anunció la construcción de estos centros asistenciales (Lepe, Aracena y Bollullos), lo cierto es que no hay ninguno abierto y Huelva es la única provincia andaluza que no dispone de este tipo de atención sanitaria.

La sanidad da paso a la enseñanza en la lista de las preocupaciones de los onubenses. Si hace dos años una quinta parte de los onubenses la tenían entre sus problemas, ahora es más de un tercio (el 34%). La inquietud de los padres ante el temor de que se restringiese el número de aulas concertadas en los colegios, los resultados del informe PISA llevan, entre otras cuestiones, a desbancar una vez más otro tipo de asuntos relacionados con la economía o la política. Y es que una vez más, se pone de manifiesto que los recortes en una materia tan esencial perforan la tranquilidad.

En esa lista se cuelan también, aunque ya a niveles mucho más bajos, la corrupción y la política, que inquietan al 24,3 y 24,5% de los onubenses, respectivamente.

El resto, hasta completar la relación de quince que se detalla en el estudio realizado el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada, tiene una presencia mínima. Es más, puede llamar la atención que asuntos como la desigualdad social, la vivienda, la seguridad o el alcohol y las drogas se queden por debajo de un 10%.

Y ese mismo esquema se repite cuando a los onubenses se les pregunta por los principales problemas que tienen a nivel personal. El paro abre el listado porque para el 54,5% de los ciudadanos de la provincia es una de sus principales preocupaciones. Es más, el 39,8% la menciona como la principal. Se sigue el mismo guión que con los problemas que se ven para Andalucía y la sanidad se cita por un 33,3% de los encestados para dejar la educación al 27,3% y los económicos al 21%.

Que las cuestiones económicas bajen puestos puede ser uno de los motivos por los que más de la mitad (52%) de los onubenses aseguren que las cosas en el último año han ido "bien", casi una quinta parte (19,5%) estimen que "ni bien ni mal" y el 14% tenga la sensación de que los últimos doce meses han sido "malos", aunque casi uno de cada diez (9,3%) asegure que ha ido "muy bien". La economía ocupa una parte amplia de las preguntas que analizan los expertos de la Universidad de Granada y es señal de que los efectos de la crisis calan en la sociedad y de que no hay muchas expectativas de que la situación cambie, porque más de dos terceras partes de los consultados (69,8%) piensan que la situación económica personal o familiar seguirá igual en los próximos seis meses. Aunque la valoración no es tan negativa y el 20,8% cree que mejorará en ese mismo tiempo.

En esta ocasión la radiografía es similar a la que deja el conjunto de Andalucía. El 58,5% de los andaluces la califican la situación económica personal o familiar positivamente, mientras que el 23,5% la considera como mala o muy mala. Además, el 69,7% de los encuestados consideran que su economía continuará igual en los próximos seis meses.