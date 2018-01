El paro baja en Huelva en 13.100 personas en 2017

Buenas noticias para el empleo en Huelva. La Encuesta de Población Activa (EPA) que se ha hecho pública esta mañana señala que la provincia cerró el año pasado con 13.100 desempleados menos aunque la tasa de paro se sitúa aún en un elevado 23,4%. Al cierre de 2017, 182.400 onubense contaban con un puesto de trabajo frente a los 169.300 con los que se cerró el mercado laboral tan sólo un año antes. En términos porcentuales este descenso del desempleo se traduce en un descenso de la tasa de más de cuatro punto y medio. No obstante, esta buena evolución del paro no puede dejar de hacer notar que a diciembre del año pasado aún había 55.700 personas en la provincia en situación de trabajar que no habían encontrado una ocupación.

Por sexos, la disminución del desempleo en la provincia tuvo un comportamiento similar. Así, mientras que el año pasado concluyó con 105.900 hombres ocupados y 76.500 mujeres. Un año antes, estas cifras se situaban en los 98.800 y 70.600, respectivamente. Ello indica que casi el mismo número de hombres que mujeres encontraron un empleo, si bien en términos porcentuales el descenso del paro entre la féminas fue mayor, un 7,2% que entre los hombres, un 5,9%.

Por provincias, Huelva, con un 23,40% se sitúa como la tercera con menor tasa de desempleo sólo superada por Málaga (20,73%) y Sevilla (22,42%) y se mantiene por debajo de la media andaluza, que se cifra en el 24,43%. Detrás de estas tres provincias se colocan Jaén (23,86%); Almería (25,43%); Granada (25,87%); Córdoba (27%) y, por último Cádiz, con un 30,01% de desempleados.