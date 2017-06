Los paros parciales de estibadores ralentizan la actividad del Puerto

Apenas han dado las 11:00 cuando tres enormes grúas de Ership que hasta ese momento se afanaban en la descarga del SBI Mazurka con bandera de Liberia, depositan sus palas al pie de sus estructuras. A cada hora impar, los estibadores que a esas horas trabajan en el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, cumplen con rigurosidad, la misma que emplean en su jornada de trabajo, los paros convocados en todos los puertos nacionales en la primera de las tres jornadas de huelga que el colectivo de estibadores lleva a cabo esta semana. La actividad de la mañana de ayer en el Puerto de Huelva se centraba en la descarga del carguero y en las operaciones que se realizaban en el muelle de Impala Terminals; no obstante, según reconocieron a Huelva Información fuentes de Estihuelva, en la jornada de tarde se procederá a la descarga de los buques tal y como está previsto, con los paros de los estibadores, pero "sin ningún problema". Tampoco se registraron bajas de rendimiento durante las horas en las que trabajaron.

A pesar de las protestas, el Puerto de Huelva no es una de las instalaciones más afectadas de todo el sistema nacional. La descarga de graneles sólidos, a pesar de reconocer que el paro en horas alternas ralentiza las actividades de estiba, apenas se ha visto afectado. Al no haber en la jornada de ayer tráfico de mercancía general y carga rodada -los dos tráficos que se podrían ver más afectados por las protestas- la incidencia de las mismas quedó minimizada. Eso y la iniciativa adoptada por los consignatarios de concentrar la llegada de buques a lo largo del fin de semana "en el que estuvimos a tope", tal y como reconocieron algunos de los trabajadores a pie de muelle. La medida se repetirá también a lo largo de esta semana los días en el que los paros no estén programados, ya que deben abonar tasas por el tiempo que los barcos estén amarrados a puerto.

La huelga no afecta al transporte de personas ni a los buques con mercancías peligrosas

No obstante, según reconocieron fuentes del Puerto onubense, no se han derivado tráficos a otros cercanos como Sines o Tánger, tal y como ocurrió durante las últimas fechas en el caso de Algeciras, toda vez que los principales tráficos onubenses se destinan al autoconsumo de las empresas radicadas en la zona. Tampoco hay que apuntar en su debe incidente alguno durante toda la jornada de ayer, algo que los propios estibadores garantizaban para los próximos días de paros. De hecho, la presencia de las patrullas de la Guardia Civil, Policía Portuaria y efectivos de seguridad privada, era la misma que cualquier otra jornada. También se garantiza que no afectarán "ni al transporte de personas, ya que aquí se han atendido a los ferris sin ningún retraso y se seguirá haciendo a lo largo de los próximos días, ni al transporte de mercancías peligrosas, por ejemplo a un buque cargado de nitratos que fue descargado sin mayores problemas", dos de los aspectos pactados en el decreto de servicios mínimos acordado con el Ministerio de Fomento.

Los trabajadores también reconocían tan pronto como descendieron de sus grúas que "estamos cansados de una negociación que no se cierra y no se llegan a acuerdos". En este sentido, quisieron dejar claro que lo suyo es una reivindicación laboral y "que no somos privilegiados; ganamos un buen sueldo, pero tienen que saber que tenemos que estar disponibles las 24 horas del día, algo que no se dice, o no se quiere decir, así como periodos de vacaciones y descansos que se suelen interrumpir". Para esta semana quedan todavía los paros de mañana y el próximo miércoles; para la semana que viene, está previsto otro de mayor duración, ya que comenzará el día 14 y se extenderá también durante el día siguiente.

El Puerto de Huelva cuenta con una plantilla de una cuarentena de estibadores entre los de la empresa Ership y los pertenecientes a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Desde el comienzo de las protestas del colectivo, la empresa que gestiona las operaciones en el Muelle Sur (contenedores), Concasa, trató de minimizar las consecuencias de la misma con acuerdos con los trabajadores, en la línea de su principal reclamación en todo el país, es decir, el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales. A pesar de que ayer fue un día de transición, de continuar los paros los problemas de abastecimiento de algunas de las industrias del Polo Químico onubense podría sufrir problemas de abastecimiento de algunos productos que llegan a través del Puerto.