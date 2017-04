Los palcos se ampliarán hasta una séptima fila en el Ayuntamiento

Las obras del antiguo edificio de Hacienda condicionarán de alguna manera la próxima Carrera Oficial. La rehabilitación dará comienzo pasado el verano y durará probablemente dos Semana Santa. A la espera de las reuniones que mantenga la junta del Consejo con las partes implicadas en las obras, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para analizar cómo afectará a esta zona de palcos, se piensa ya en la instalación de dos nuevas filas en la Plaza de la Constitución. De esta forma lo que se ganaría serían 200 palcos más, que se sumaría a los 112 que existen en la actualidad. Se instalarían aquí siete hileras, lo que "crearía una zona con gran ambiente por la mucha participación de personas", destaca el presidente del Consejo, Antonio González. La idea es contar con estos 200 palcos que estarán disponible para cualquier eventualidad que por la seguridad en la obra en el edificio de Hacienda sea necesario retirarlos. Palcos que estarán disponibles para la satisfacer la larga lista de espera existente en la actualidad.

Este año se incrementaron en distintas zonas hasta 90 palcos más, con una cuarta hilera en la zona de Colón, en Zara y en el Ayuntamiento, además de aprovechar algunos huecos existentes. Lo que sí destaca el presidente es que en las zonas de Hacienda, Gran Vía y Plaza de las Monjas "no caben más palcos".

Se mejorará el acceso a la Plaza de las Monjas desde Méndez Núñez y se evitarán los tapones

En cuanto a la seguridad de la Carrera Oficial, Antonio González señala que este año se duplicó el servicio de vigilantes, contando con 42 personas. Reconoce que hay zonas de acceso donde el público se agolpa y forma tapones. "Se ha resuelto en Tres de Agosto y en La Placeta con el sistema de vallas que ordenan y permiten la fluidez a la vez que no da la opción a que se retenga el público". A la vez que destaca que el punto de acceso a la Plaza de las Monjas por Méndez Núñez "necesita una mejor ordenación y evitar los tapones que aquí se producen".

Hay otro aspecto que también afecta a la seguridad, aunque no sea en tiempo de uso de la Carrera Oficial. Se trata de La Placeta en la mañana el Viernes Santo a la entrada de la Cofradía del Nazareno. Antonio González señala que "algunos palcos se movieron, pero si hace falta no habría problema en moverlos aun más; lo que también hace falta es la colaboración de la Policía Nacional en el acceso de los pasos". Apunta como solución "una calle con vallas que arranque desde la calle Jesús Nazareno y enlace con la zona de palcos".

De la puesta en marcha del Centro Coordinador de Operaciones (Cecop) Antonio González dice que "prefiere no hablar", "se inauguró sin la presencia de ningún componente del Consejo y tengo entendido que no está aprobado por la Junta de Seguridad Local". Sí se refiere a "los problemas con la Policía Local a la hora de la no retirada de vehículos a la vuelta de las cofradías". González dice que "esto no ha ocurrido nunca y si había un Cecop se debió de resolver".

En cuanto al incidente con el trailer que se llevó por delante varios palcos en la Plaza de las Monjas, dice que "lo que deben hacer es efectuar los repartos por las calles alternativas".