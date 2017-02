Los pacientes críticos ya no dependende Sevilla para tener una ambulancia

"Hemos sido receptivos y queremos dar respuesta"

Tanto el delegado territorial de Salud, Rafael López como el director-gerente del Complejo Hospitalario, Antonio León, insistieron ayer en su oferta de diálogo no solo con los sindicatos sino con todos los colectivos ciudadanos. León subrayó que "nunca me he negado a reunirme con quien me lo ha pedido", pero recordó que la Plataforma Huelva, por una sanidad digna no se había dirigido ni a él ni al delegado para tener un encuentro. En este sentido, es necesario recordar que la plataforma pidió la dimisión de León a principios de mes por considerarle un artífice de la fusión hospitalaria. En este sentido, el gerente del CHUH explicó que "yo me hice cargo de esta gerencia con el compromiso de dar un nuevo giro a la situación sanitaria, en términos de mejora de asistencia. Yo no vine aquí para hacer una fusión, sino para mejorar los servicios, y el día en que éste no sea el compromiso, nadie tendrá que pedir mi dimisión porque me iré yo". Tanto López como León aseguraron que se va a crear una comisión técnica que analizará las circunstancias que se dan en Huelva y cómo va a quedar la distribución sanitaria para seguir avanzando en la mejora de la sanidad, a la par que auguraron que "el escenario final" será que la capital cuente con dos hospitales y deje de ser un complejo. El gerente del CHUH reiteró el ánimo receptivo que se ha tenido en todo momento de cara a las aspiraciones de los profesionales y la sociedad, de modo que "a todo ello queremos dar respuesta".