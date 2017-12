El otoño y la castaña en perfecto matrimonio

Como cada año por estas fechas cuando se apaga el sol en el horizonte la luz que ilumina Huelva ni se acaba ni se termina. Un abanico de colores alumbra el cielo onubense en forma de Navidad. Los villancicos suenan en cada rincón, la decoración de árboles y belenes iluminan cada esquina, y las calles viven en modo permanente. Son fechas marcadas por la ilusión, la alegría y la nostalgia del recuerdo. Son fechas en las que el vaivén de bolsas con regalos navegan entre la marea de personas. El frío que aprieta en los huesos se calienta en estufas nocturnas, mientras que las bajas temperaturas del exterior se entibian con el sabor tradicional del mes de diciembre.

El otoño son castañas asadas que se funden en puestos itinerantes de metal. El otoño es ese humillo incandescente que emana de una chimenea. El otoño es ese sonido que destapa la piel de su fruto. El otoño es ese trozo de papel cartón que aguarda el aroma de una hoja que se desliza por el suelo.

La poca lluvia y las temperaturas causan un retraso en la campaña

Huelva no se entendería sin sus puestos de castañas cuando la Estrella de Oriente asoma por el calendario. Varios son las localizaciones de la capital donde la venta del fruto típico otoñal se fabrica de manera que el que la disfruta aprecie ese gusto nutritivo y sabroso. Isla Chica, Las Colonias, La Merced o La Palmera son puntos de referencia de la castaña. Sí que es cierto, que la venta del producto gastronómico no se encuentra en su momento más álgido pero las pocas horas en las que está abierto el puesto muchos son los que se acercan para probarlas.

En la unión entre la calle Tres de Agosto y Pablo Rada, Castañas El Paco tiene sus ventanales abiertos desde las 16:30 hasta las 21:45 aproximadamente. "Este año la venta va un poco mejor que el pasado pero regular", comentan desde el puesto. Y es que todo tiene sus consecuencia, "este año se ha retrasado la campaña", no ha llovido apenas y hay días en los que hace calor. "Hasta que no viene el frío la gente no quiere castañas", explica un debutante en esta localización que comenzó a mediados de noviembre en este puesto y que continuará hasta el 7 de enero.

Personas de todas las edades se acercan para pedir cartuchos, a un euro cada nueve castañas, y que parece que este año "vienen más personas mayores que niños" aunque "hay de todo". De otro modo, las ventas crecen "los viernes y los sábados por la tarde" y disminuyen "un poco" el domingo. Sin embargo, los días festivos y los fines de semana ayudan mucho a que la clientela se anime a comer castañas. Aunque las recolectadas en Huelva este año "no están muy católicas, estas que tenemos sí porque vienen de más lejos". Todo sea por no terminar con una tradición que es el perfecto matrimonio.