Una nueva ordenanza municipal evitará el cierre de Chicos 3

La ansiada voluntad política que desde hace meses reclamaban al equipo de gobierno los afectados por el anunciado cierre de Chicos 3 y por la oposición (a excepción de Ciudadanos) se explicitó ayer a pesar de que el panorama, en principio, no parecía ser el más propicio para ello. Y esto se tradujo en la unanimidad de los seis grupos municipales, que ayer se dieron la mano para buscar una solución para la guardería de Pescadería.

Porque el Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó en sesión extraordinaria "incoar un expediente de modificación o elaboración de las ordenanzas que sean necesarias para resolver la problemática de los centros de educación infantil de la ciudad" en cuanto a sus necesidades de ocupación de suelo público para el recreo de los pequeños.

La propuesta inicial de PP, IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva no era esta, ya que se basaba en la adición de un apartado nuevo en el artículo 38 de la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y urbanización del PGOU. Pero una transaccional planteada por el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, para buscar, en primera instancia, una solución a Chicos 3, la enmendó en términos jurídicos.

No en vano, un informe emitido por el abogado municipal (a petición del secretario), alertaba, entre otras cuestiones, de que la técnica regulatoria empleada por los solicitantes era "desafortunada" por la ubicación del precepto dentro de la ordenanza afectada, ya que puede "entrar en contradicción con otros preceptos de la misma y con otras normas urbanísticas del PGOU". Este informe también apuntó fallos formales y la necesidad de iniciar un expediente con su correspondiente memoria e informes.

Desde la oposición se insistió en que no había problema alguno en cambiar lo que hiciese falta, con tal de encontrar una vía. "No se va a cerrar la guardería ni los empleados perderán sus puestos de trabajo porque moralmente nos sentimos responsables, pero tenemos que hacerlo con el procedimiento que avale la ley", aseguró el regidor, quien recogió el guante lanzado por el presidente de IU, Pedro Jiménez, quien propuso una reunión para buscar la mejor fórmula que permita al centro infantil usar parte del espacio público. Y es que la Delegación de Educación le retiró la licencia para el próximo curso al entender que el patio de juegos no es adecuado, ya que está techado y limitado por barrotes.

Así, el alcalde emplazó a los portavoces de los grupos municipales a mantener una reunión urgente tras la sesión plenaria, en la que se acordó encargar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la redacción de una nueva ordenanza que regule este ámbito específico, al introducir por parte del área de Hacienda las modificaciones que correspondan en la revisión de las ordenanzas fiscales.

Atrás quedaron algunos reproches, como el que le lanzó el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, a los socialistas: "Ustedes no quieren quedar mal con Figueroa". Y es que un hijo del portavoz de C's es el representante legal de la entidad que explota a otra guardería en la zona (Micos), que es la misma que inició hace años las acciones judiciales que finalmente acabaron con el anuncio del cierre de Chicos 3.

El presidente del grupo naranja, Ruperto Gallardo, contestó que Figueroa "no tiene nada que ver con Chicos 3", ya que "una empresa en la que participa su hijo denunció al Ayuntamiento por una concesión tan ilegal que los juzgados le han dado la razón". Las risas de los familiares y trabajadores del centro que asistieron al Pleno sonaron en el salón.

También se produjeron los recurrentes dimes y diretes entre el edil de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, y el ex concejal Francisco Moro. Este último aseguró que "se tarda siete días en cambiar una ordenanza", mientras que ya han pasado tres meses. A lo que el socialista le recordó que "aunque tenga nostalgia, usted ya no es el concejal de Urbanismo" y "estamos aquí por su culpa".

Rifirrafes aparte, hubo consenso y desde el Consistorio se dará encaje jurídico a los problemas de espacio de centros como Chicos 3, que el pasado 2 de febrero solicitó al Consistorio una concesión demanial para ocupar parte de la vía pública. La petición, según fuentes consultadas, no ha sido respondida porque el equipo de gobierno quería evitar que ésta fuera negativa hasta encontrar una vía que solucionase el problema. A partir de aquí, los portavoces de cada grupo municipal se reunirán una vez pasado el Rocío para controlar cómo se lleva a cabo la elaboración de la ordenanza.