Un juez ordena reintegrar todas las cantidades abusivas de una hipoteca

Por lo tanto el fallo condena a la entidad financiera a abonar esa cantidad "más los intereses devengados por la misma desde la fecha de formulación de la demanda", además de "no efectuar imposición alguna de las costas procesales en primera instancia a ninguna de las dos partes de dicho procedimiento".

Más ejemplarizante resulta la resolución en la que el órgano judicial onubense declara nula "en cuanto abusiva la estipulación mediante la que se convino un interés de demora ascendente a porcentaje de entren el 18% al 25%". En este mismo sentido, recuerda que la doctrina del Supremo reconoce que el "análisis de abusividad remite a la Ley Hipotecaria que alude al interés remuneratorio más dos puntos, por lo que se procede acceder a la nulidad en cuanto a la aplicación del porcentaje anulado, al no constar que se haya aplicado en momento alguno".

Para ello, además de la doctrina del Supremo, considera que buena parte de los preceptos abonados contravienen la Ley General para la defensa de Consumidores y usuarios, que califican como abusivo "imponer a éstos los gastos de documentación y tramitación que por Ley corresponden al empresario" y señala específicamente la preparación de la titulación, el pago de tributos y la imposición de bienes y servicios no solicitados, así como modificaciones de precio que no correspondan a prestaciones susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por los usuarios.

La doctrina del Supremo en su integridad

Las cláusulas abusivas determinadas por el Tribunal Supremo y recogidas en la sentencia, son aquellas "que pretenden transmitir al consumidor y usuario las consecuencias de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables" y señala entre ellos "los gastos de documentación y tramitación, el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, así como aquellas que tienen por objeto imponer al consumidor bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados, así como incrementos de precios o penalizaciones que no han sido aceptados o rechazados expresados con la debida claridad".