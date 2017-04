La oposición solicitará información sobre el pacto para recortar horas a funcionarios

Los sindicatos aseguran que los servicios se mantendrán

Juan Manuel Quilón, presidente de CSIF, uno de los tres sindicatos de la mesa de negociación, recuerda que es una directiva europea la que, ante el desgaste que provocan la turnicidad y las noches, establece unos índices correctores para los empleados públicos que se aplicarán a partir de ahora en el Ayuntamiento. "Los tienen el SAS, la Policía Nacional, muchas comunidades autónomas y aquí se aprobó para Bomberos y ahora para la Policía Local", señala. No obstante, como en el convenio del reglamento del Ayuntamiento "hay una cláusula adicional que establece que cualquier acuerdo que se haga para un colectivo (que no modifique las condiciones de trabajo) será de aplicación al resto", el acuerdo se ha trasladado al personal de administración y, "en lugar de eliminar días de trabajo, se apuesta por un horario reducido en verano y fechas señaladas". "No hacemos más que equiparar al personal de administración al mismo horario del resto de administraciones, como la Diputación". Por ello, CSIF aduce que no han logrado nada que no tengan otras administraciones, al tiempo que defiende que los funcionarios no trabajarán menos que los demás. Por otra parte, insiste en que en la negociación se ha acordado que estas medidas no acarreen horas extra, por lo que "no costará nada a la Administración", así como que el servicio a la ciudadanía se mantenga. "Hay muchos colectivos y en cada departamento se hará de una manera. Se aplicará en tiempo estival y fiestas, cuando hay menos carga, y no habrá efecto negativo en la ciudadanía y en la atención", apunta. Desde CCOO también muestran su satisfacción tras "años en los que no se negociaba nada". José Luis Rodríguez, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, tilda de positivo el acuerdo porque reduce la jornada a todo el personal laboral y funcionarios pero lo hace en determinados periodos para no afectar al servicio.