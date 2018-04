La oposición exige al equipo de gobierno que se cumplan las mociones aprobadas

"¿qué pasa con las mociones aprobadas?". Así rezaba el cartel que un miembro de la Platafoma Parque Moret exhibió en el Salón de Plenos. Como ejemplo, los populares recordaron su propuesta sobre la creación del órgano de participación y seguimiento de los proyectos de la Edusi, aprobado por el Pleno y que "el alcalde no se ha dignado en convocar ni una vez".

Al lado de los miembros de la plataforma, vecinos de Marismas del Odiel se congregaron para asistir al debate de una moción relativa a su barriada, uno de los espacios de la capital que -junto a Pérez Cubillas y el Distrito 5- acaparó buena parte del debate del Pleno (de resaca) correspondiente al mes de marzo y que se pospuso a la jornada de ayer al coincidir su fecha de celebración con el miércoles santo.

La pregunta vecinal fue también un reproche al equipo de gobierno lanzado desde la oposición, que exigió a los socialistas que ejecuten las propuestas que han salido adelante en anteriores sesiones. Así lo pidió, por ejemplo, la portavoz del PP, Pilar Miranda, quien obtuvo el respaldo de toda la corporación para que el Consistorio lleve a cabo una actuación integral en Marismas del Odiel, considerada Zona con Necesidades de Transformación Social.

Fruto de esta propuesta, el Ayuntamiento realizará junto con la asociación de vecinos un estudio de los problemas que tiene la zona, se demolerán las 20 casas que quedan por derruir, se retirarán los escombros de las casas ya derruidas, se trabajará para que no se permitan las construcciones ilegales, se instará a la Junta a construir las casas que faltan dentro del programa Casa por Casa y, tras la entrega de 94 viviendas, se buscará una solución a los problemas de las cuatro familias que todavía no disfrutan de sus casas. Los populares también reclamaron actuaciones ante el deterioro progresivo del barrio, un plan de choque de limpieza, el asfaltado de calles o programas para activar la búsqueda de empleo y de intervención comunitaria, entre otros.

Aunque el presidente del grupo municipal de IU cuestionó la autoridad moral del PP para presentar esta moción, sí dejó clara su total apoyo a las demandas planteadas. No era de extrañar, toda vez que Pedro Jiménez y los dos ediles de su equipo han defendido ya en anteriores ocasiones numerosas mociones en este sentido. Una de ellas, entre las más recientes, pedía que se impermeabilizaran las viviendas colindantes a las derruidas para evitar problemas de humedades.

"O se cumplen las mociones o no se verán satisfechas las demandas de los vecinos. Los accesos, el asfaltado, las piletas y las balsas de agua... Todo ha pasado ya por aquí. Que se cumpla lo aprobado y se solucionen estos problemas", apostilló el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán; mientras el resto de la oposición puso sobre la mesa su intención de pelear para que esta barriada salga adelante en las mejores condiciones.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Luis Albillo, reprochó al PP que con sus mociones sobre barrios quieran "poner de manifiesto carencias en un análisis que parece que han iniciado ahora" y no 20 años atrás, cuando gobernaban la ciudad. Así, dudó de que se hubieran entregado las casas de estar el PP en la Alcaldía y recordó que la urbanización la tuvo que ejecutar la Junta porque el Ayuntamiento no la afrontó. Entre otros problemas, recordó que no se concluyó el asfaltado de calles, por lo que "tendremos que poner la ultima capa lo antes posible". El edil, que reconoció las deficiencias e incidencias en todo el proceso, aseguró que se trabaja, que se tendrán que impermeabilizar las viviendas cuando acaben los derribos y recordó su compromiso con este barrio.

También lo recordó el alcalde, quien intervino para dejar claro que "las mociones se cumplen, si bien algunas requieren un tiempo más largo de respuesta". Gabriel Cruz se preguntó qué pensarán los vecinos al observar la "competición" que, a su juicio, plantearon algunos concejales sobre la frecuencia de visita al barrio por parte de los grupos municipales y, además, pidió que no se hable "tan alegremente" sobre la entrega pendiente de las cuatro casas que quedan por concederse.

En este sentido, exigió un "ejercicio de responsabilidad" y solicitó que "no perdamos nunca la perspectiva de todo lo q se ha hecho y la inmensidad de terrero que queda por recorrer". "A todos nos gusta tirar piedra y esconder mano. ¿Quien no ha tenido nada que ver en la responsabilidad de gestión en estos años?", planteó.

También IU logró el respaldo unánime de la Corporación Municipal para la financiación y puesta en marcha del plan integral y la oficina técnica del Distrito 5, así como para el cumplimiento de los compromisos municipales con la coordinadora de Pérez Cubillas.

Respecto a la primera moción, se aprobó destinar una partida de 40.000 euros, que tendrá que ser acordada en una modificación presupuestaria en el próximo Pleno, para que la oficina técnica vuelva a funcionar. La concejala de IU Mónica Rossi reivindicó "la valiosa aportación social que el Plan Integral Distrito 5 hace a nuestra ciudad", valoración en la que todos los grupos coincidieron.

La edil de Participación Ciudadana, María José Pulido, explicó que al no tener la entidad forma jurídica, la concesión de una subvención genera problemas, por lo que se persigue aumentar el convenio de colaboración con el distrito. Así, señaló que se trabaja para buscar una fórmula legal viable, ya que la cuantía de la ayuda no es el problema en sí. En cualquier caso, Rossi recordó que la constitución de una entidad jurídica propia dejaría fuera a muchos colectivos, por lo que defendió la fórmula actual.

En cuanto a la coordinadora de la barriada de Pérez Cubillas, en la que participan los diferentes colectivos sociales que existen en esta barriada, el Ayuntamiento se comprometió a que los técnicos de los Servicios Sociales municipales vuelvan a colaborar con ella, tal y como ésta reivindica. El acuerdo municipal adoptado ayer también obliga al Ayuntamiento a tener en cuenta a la coordinadora como interlocutora sobre las necesidades del barrio y a contar con la misma para abordar las futuras inversiones del programa Edusi y el incremento de los alquileres de las viviendas municipales.