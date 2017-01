La oposición pide el cumplimiento de las mociones y un impulso económico

Si hay un tema que preocupa prácticamente a todos los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de cara a 2017 es velar por el cumplimiento de las mociones que se aprueban en el pleno. Éste fue ya un asunto recurrente en muchos de los plenos municipales del año pasado y vuelve ahora a la palestra. Así, la oposición insiste en que se aprueban muchas mociones pero, meses después, muchas siguen sin cumplir.

El presidente del grupo municipal de IU, Pedro Jiménez, va más allá y señaló que en este nuevo año insistirá en el tema y propondrá que en las iniciativas de los distintos partidos se concreten posibles plazos de tiempo para su cumplimiento para así poder tener un mejor control y ser más exhaustivos. El equipo de gobierno, sin embargo, no coincide con esta visión, ya que asegura que informa del grado de cumplimiento en la junta de portavoces y que, en la mayoría de los casos, se han cumplido y sólo quedan pendientes otras que son de más difícil ejecución.

El PP, el grupo de la oposición con mayor número de ediles, empieza 2017 con la intención de hacer una oposición "constructiva" en la que apoyará "todo lo que sea bueno para Huelva, aunque sin dejar de criticar aquello con lo que no están de acuerdo y plantear otras opciones. La nueva portavoz popular, Pilar Miranda, insistió además en que su principal preocupación son las personas, por lo que temas como los servicios sociales, la creación de puestos de trabajo y el impulso a la economía serán vitales para ellos. A su juicio, es fundamental apoyar a empresas y autónomos para reactivar la economía en una ciudad "dormida". En este sentido, Miranda reivindicó la necesidad de que eventos como la Capitalidad Gastronómica repercutan en la llegada de visitantes y en la creación de nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad.

En el caso de Ciudadanos, el presidente del grupo municipal, Ruperto Gallardo, consideró que lo más inmediato es conseguir que haya "unos buenos presupuestos" para este año, que contemplen además partidas para las mociones aprobadas. A su juicio, también hay que lograr que la Capitalidad y el 525 aniversario del Descubrimiento sean un verdadero impulso para Huelva y se creen nuevas empresas gracias a estos eventos. Para esta formación, es vital dotar de herramientas a emprendedores y empresarios para revitalizar la economía y generar empleo. Otro tema que para Gallardo es básico es que arranque la revisión del PGOU y que ésta se haga de forma consensuada, así como que se busque una solución para el Recreativo.

Izquierda Unida, junto al cumplimiento de las mociones, aseguró que seguirá defendiendo sus principales líneas políticas, en las que es básico que desde el Ayuntamiento se promuevan políticas sociales y se optimicen recursos para crear empleo. Así, Pedro Jiménez, resaltó que muchas iniciativas ya se han planteado, como por ejemplo el que se establezcan cláusulas sociales en las licitaciones del Ayuntamiento o que se bonifiquen impuestos y tasas, aunque insistió en que habrá que seguir luchando porque "hay que paliar situaciones de mucha necesidad". En el ámbito medioambiental, junto a la solución para los fosfoyesos, seguirán reclamando cuestiones como la declaración de suelos contaminados en la ciudad o la puesta en marcha del Consejo Local de Medio Ambiente. La formación también defenderá un modelo de ciudad que se acerque a la Ría y que contemple la construcción de viviendas sociales y de servicios básicos, así como exigirá la consolidación de Emtusa.

El concejal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, seguirá insistiendo en temas medioambientales como la batalla judicial que la formación está abanderando en cuanto a la restauración de las balsas de fosfoyeso y el "supuesto plan de restauración" presentado por la empresa Fertiberia o los episodios de malos olores en la ciudad. También continuará demandando que se elabore un estudio epidemiológico en Huelva que "determine las posibles causas de que haya una mayor incidencia de algunas enfermedades". En el área de empleo, Gavilán abogará por ir hacia un nuevo modelo basado en la industria tecnológica y de transformación, mientras que en infraestructuras insistirá en la necesidad de crear una conexión marítima entre Huelva y Cádiz.

Para el concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, es vital que haya una "participación y transparencia de verdad" en el Ayuntamiento, algo que, a su juicio, hasta ahora no está ocurriendo. Así, consideró básico contar con información de primera mano, que "no pase por el filtro político", para poder luego facilitar el acceso a los servicios básicos a los ciudadanos. Por ello, insistió en que su labor de oposición será más dura ya que "no han querido una oposición constructiva". Amador seguirá luchando por cuestiones como la remunicipalización de los servicios públicos, la lucha contra la precariedad laboral o la atención a las necesidades básicas de los ciudadanos. También exigirá que se dé una solución a temas como el del Recreativo de Huelva o las balsas de fosfoyeso.